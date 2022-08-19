Рецепты масок для лица: топ-10 в домашних условиях

Рецепты масок для лица в домашних условиях: топ-10
Мы неоднократно готовили в студии домашние маски для лица. Пришло время собрать воедино лучшие рецепты от экспертов «Все буде добре»! Итак, перед вами дайджест масок для лица в домашних условиях. Читайте наш Топ-10 в материале.
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1. Маска с хризантемой от экстрасенса Алёны Куриловой. Хорошо воздействует на способность кожи к восстановлению.
- Лепестки белой хризантемы – 2 ст. л.
- Белая фасоль – 1 ст.л.
- Молоко – 1 ст. л.
- Льняное масло – 1 ч. л.
- Эфирное масло герани – 3-4 капли
- Измельчить сухие лепестки хризантемы.
- Отварную фасоль размять вилкой и смешать с лепестками хризантемы и молоком.
- В льняное масло добавить эфирное масло герани.
- Смесь масел смешать с остальными ингредиентами до консистенции густой сметаны.
- Наносить на очищенную кожу лица на 10-15 минут, смывать теплой водой.
2. Омолаживающая томатная маска от участницы 4 сезона проекта «Холостяк» Анаит Адамян.
- Помидор – 1 шт.
- Мёд – 1 ч. л.
- Сметана – 50 мл
- Манная крупа – 1 ст. л.
- Помидор пробланшировать и пропустить через сито. Мякоть помидора прокипятить.
- В охлаждённую смесь добавить мёд, сметану и манную крупу. Тщательно перемешать.
Наносить на очищенную кожу лица на 15–20 минут в первый месяц 3-4 раза в неделю. Далее – 1-2 раза в неделю. Хранить маску можно до недели на нижней полке холодильника.
3. Телеведущая Даша Трегубова предлагает рецепт маски для кожи лица из калины.
- Ягоды калины – 100 г
- Яичный желток – 1 шт.
- Оливковое масло – 1 ч. л.
- Гречневая мука – 2 ст. л.
- Помыть ягоды калины, просушить, отжать сок через двойной слой марли.
- Тщательно смешать желток, мед, оливковое масло, гречневую муку и добавить 3 ст. л. калинового сока.
- Массажными движениями нанести на лицо, смыть через 10 минут тёплой водой и аккуратно промакнуть лицо бумажным полотенцем.
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4. Также Даша поделилась экспресс-маской, призванной спасти от прыщей.
- Аспирин – 2 таблетки
- Йогурт без добавок или сметана – 1 ст. л.
- Минеральная вода – 1 ч. л.
- Взять 2 таблетки аспирина, замотать их в салфетку и, используя нож, давить до состояния мелкого порошка.
- В пиалу засыпать измельчённый аспирин. Добавить йогурт без добавок, желательно, из домашней закваски.
- Добавить еще немного минеральной воды. Хорошо перемешать и наносить на чистую кожу лица.
- Через 10 минут смыть водой. Маску можно наносить и для профилактики.
5. Необычные рецепты масок для лица в большом количестве знает косметолог Ольга Метельская. Маска из жёлудей – одна из них.
- Мука жёлудя — 3 ст. л.
- Сливки — 1 ст. л.
- Эфирное апельсиновое масло — 4 кап.
- Желток — 1 шт.
- Подсушить жёлуди в духовке при 40° C. Истолочь в ступе или кофемолке.
- Смешать муку жёлудя, сливки, масло апельсина и желток до однородности. Смесь по консистенции должна быть как густая сметана.
- Нанести маску на очищенную кожу лица. Оставить на 10 минут, смыть тёплой водой. Нанести питательный крем.
Процедуру можно делать ежедневно на протяжении 10 дней.
6. А из самых простых ингредиентов выйдет прекрасная зимняя маска от отёков.
- 2 ч. л. корня петрушки
- 2 отварных картофелины
- 2 ч. л. перемолотых листьев зелёного чая
- Корень петрушки потереть в порошок погружным блендером. Можно использовать молотый магазинный корень петрушки из пакетика.
- Натереть одну среднюю вареную картофелину.
- Измельчить блендером 1 ч. л. листьев зеленого чая.
- Смешать с корнем петрушки и картофелем.
- Завернуть в марлю на компресс для лица. Наложить на 15 минут.
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7. Омолаживающая маска для лица из моркови.
- Морковь – 1 шт.
- Мёд – 1 ч. л.
- Овсяная мука – 1 ст. л.
- Лимонный сок – 0,5 ч. л.
- Оливковое масло – 1 ч. л.
- Морковь варить на пару в течение 15 минут, после чего мелко натереть.
- Добавить оливковое масло, мёд, лимон и овсяную муку. Тщательно перемешать. Маска должна получиться плотной, напоминающей сметану.
- Нанести на очищенную кожу лица на 10-15 минут. Смыть салфеткой, остатки – тёплой водой. Нанести питательный крем по типу кожи.
Маску применять раз в неделю в течение месяца.
8. Защитная маска для лица против холодов, сделанная из хурмы. Рецепт китайских красавиц в переложении Оли Метельской.
- Хурма – ½ шт.
- Мёд – 0,5 ч. л.
- Сливки (или кефир) – 1 ч. л.
- Овсяные хлопья (измельчённые) – 1 ч. л.
- Кукурузный крахмал – 0,5 ч. л.
- Масло миндальных косточек (или оливковое) – 1 ч. л.
- Витамин Е – 3 капли
- Эфирное масло лаванды – 3-4 капли
- Эфирное масло нероли – 2 капли
- Измельчить в кашицу половину свежей хурмы (без шкурки).
- Добавить мёд, сливки или кефир, измельчённые овсяные хлопья, кукурузный крахмал. Тщательно перемешать.
- Подготовить масляную смесь: смешать масла миндальных косточек (или оливковое) с каплями витамина Е, лаванды, нероли.
- Добавить масляную смесь в маску. Хорошо перемешать.
- Наносить маску на очищенную кожу лица (избегая области глаз и губ), шеи и декольте. Подержать маску 10-15 минут, снять влажной салфеткой, очистить кожу тёплой водой. Наносить перед сном.
9. Чтобы избавиться от чёрных точек, приготовьте маску-плёнку.
- Желатин – 1 ч. л.
- Молоко – 1 ч. л.
- Эфирное масло чайного дерева – 2 капли
- Белок куриного яйца – 1 ч. л.
- Смешать 1 ч. л. желатина с 1 ч. л. молока.
- Растопить на водяной бане.
- Взбить в пену белок одного яйца.
- Когда желатин остынет до комнатной температуры, смешать его с белком и добавить 2 капли эфирного масла чайного дерева.
- Нанести на проблемный участок лица, дождаться, пока средство застынет (около 15 минут) и снять плёнку. Нанести увлажняющий крем, чтобы успокоить кожу.
10. И для тех, кто очень внимателен к здоровью своей кожи и располагает достаточным количеством времени – дрожжевой комплекс! Это рецепт маски для лица, призванный бороться с морщинами.
- Дрожжи (лучше «живые») – 2 ч. л.
- Молоко – 6 ч. л.
- Мёд – 1 ч. л.
- Крахмал – 1 ч. л.
- Масляный витамин А – 8 капель
- Масляный витамин Е – 4 капли
Если у вас сухая, чувствительная кожа – добавьте 2 ч. л. сливочного масла; если комбинированная – 2 ч. л. тыквенного или морковного сока; жирная – 3 ч. л. сока белокочанной капусты или картофельного сока.
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- Смешать дрожжи с тёплым молоком. Дать настояться 20 минут.
- Из полученной смеси взять 8 ч. л. и смешать с мёдом. При аллергии на мёд заменить натуральным йогуртом.
- Добавить картофельный крахмал, масляный витамин А и Е. По консистенции смесь должна напоминать растопленное сгущённое молоко. Если смесь получилась немного жиже, можно добавить чуть больше крахмала.
- Маску наносить кисточкой на очищенную кожу лица, обходя область вокруг глаз и губ. Нанести один слой, дать немного подсохнуть и спустя минуту нанести второй слой. Таким образом нанести до 5 слоев.
- Дать маске подсохнуть и спустя 15-20 минут смыть тёплой водой.
Курс применения составляет от 10 до 15 процедур.