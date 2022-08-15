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Все буде добре

Томатная окрошка от Аллы Костромичевой

15.08.2022

Окрошка − настоящее спасение в жаркие летние дни. Если классический рецепт вам уже наскучил, то удивите семью томатной окрошкой – предлагает телеведущая и топ-модель Алла Костромичева. Рецепт томатной окрошки читайте в нашем материале.

окрошка рецепт

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Ингредиенты:

  • Сок томатный – 300-400 мл
  • Сладкий желтый перец – 1 шт.
  • Куриное филе – 150 г
  • Редис – 4-5 шт.
  • Картофель – 2 шт.
  • Огурцы свежие – 1 шт.
  • Яйца – 2 шт.
  • Зелень укропа, чеснока, лука – по вкусу
  • Соль, черный молотый перец, лимонный сок – по вкусу

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Приготовление:

  1. Отваренные яйца и картофель почистить и нарезать кубиками.
  2. Мелко нарезать болгарский перец и отваренное куриное филе.
  3. Редиску и огурец натереть на крупную терку.
  4. Смешать все ингредиенты, залить томатным соком, посолить и поперчить по вкусу.
  5. Окрошку подавать с замороженными кубиками лимонного сока, воды и зелени.

Video: Томатная окрошка от Аллы Костромичевой

Томатная окрошка: рецепт оригинальной окрошки из томатов с куриным филе и сладким перцем. Как приготовить томатную окрошу, читайте в пошаговом рецепте

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