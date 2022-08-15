Сыр фета в домашних условиях: рецепт приготовления

Как сделать сыр фета в домашних условиях: рецепт Константина Грубича
Эксперт по качеству Константин Грубич поделился рецептом козьего сыра фета, который является не только вкусным, но и очень полезным. Его часто используют в салатах и закусках, а срок хранения продукта превышает 12 месяцев! Как сделать сыр фета в домашних условиях, узнайте в нашем материале!
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Ингредиенты:
- Козье молоко — 2 л
- Сметана домашняя — 200 мл
- Пепсин — 1 г
- Вода кипяченая — 250 мл
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Приготовление:
- Разделить молоко на две части.
- Половину разогреть на малом огне до 38 °C, вторую половину смешать со сметаной.
- Растворить пепсин в кипяченой воде, затем влить к молоку со сметаной.
- Смешать две части молока в эмалированной кастрюле, оставить на шесть часов в теплом месте.
- Затем слить сыворотку, замотать сыр в марлю, поместить под пресс еще на 12 часов.
ВАЖНО: необходимо хорошо отжать сыр.
После приготовления хранить сыр в солевом растворе (на 1 литр воды развести 100 г соли и 1 ч. л. хлористого кальция).
В таком растворе сыр может храниться год!