Консервированные помидоры на зиму: 3 рецепта приготовления

Консервированные помидоры на зиму: топ-3 рецепта
Как приготовить консервированные помидоры? «Все буде добре» делится своими лучшими рецептами консервированных помидоров. Готовьте помидоры целиком или дольками, добавляйте морковь, лук и даже яблоко, консервируйте в рассоле или винном маринаде. Каждый из рецептов порадует восхитительным вкусом и простотой приготовления.
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Консервированные зеленые помидоры с яблоками
Ингредиенты:
- помидор зеленый – 1 кг
- перец болгарский – 2 шт.
- яблоки твердые – 2 шт.
- лук – 2 шт.
- морковь – 1 шт.
- сахар – 3 ст. л.
- уксус яблочный – 100 мл
- соль – 1 ст. л.
- лавровый лист – 2-3 шт.
- чеснок – 2-3 зубчика
- листья смородины
- укроп (зонтики) – 30 г
- лист хрена – 1 шт.
- перец горошком
- кориандр
Приготовление:
- Рассол: вода – 1 литр, сахар – 3 ст. л, уксус яблочный – 100 мл, соль – 1 ст. л.
- Банки стерилизуем на водяной бане с помощью кольца.
- Помидоры разрезаем на 4 части, немного подсаливаемым и оставляем на ночь,чтобы пустили сок.
- Накладываем в стерилизованную банку помидоры, перец, морковь, яблоки, лук.
- Добавляем специи, зелень.
- Делаем рассол и заливаем им помидоры.
- Стерилизуем 7–10 минут начиненные банки с рассолом.
- Щипцами достаем банку, закупориваем.
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Консервированные красные помидоры в желе
Ингредиенты на 1 л воды:
- сахар – 5 ст. л
- соль – 1 ст. л.
- желатин – 1 ст. л
- уксус – 3 ч. л.
- крупные помидоры – 2,5 кг
- перец горошком
- лавровый лист – 3 шт.
- петрушка, чеснок
Приготовление:
- Желатин замачиваем в 1/2 стакане воды.
- На дно вымытой и стерилизованной банки кладем по 1 листочку лаврового листа, 5 веточек петрушки, 3 зубчика чеснока, перец горошком.
- Помидоры разрезаем на половинки и укладываем разрезом вниз.
- Желатин распускаем на водяной бане.
- Готовим рассол из соли, сахара и литра воды. В кипящий рассол добавляем желатин и даем полминуты покипеть.
- Заливаем помидоры, добавляем по 1 ч. л. уксуса в каждую банку и стерилизуем 15 минут.
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Консервированные красные помидоры в вине
Ингредиенты:
- помидоры
- вино красное, сухое – 0,5 л
- вода – 0,5 л
- сахар – 100-200 г
- соль – 30 г
Приготовление:
- Выбираем небольшие темные помидоры.
- Стерилизуем чистые банки и складываем помидоры.
- Готовим маринад: 0,5 л сухого красного вина + 0.5 л воды, 200 г сахара, 30 г соли, кориандр.
- Заливаем помидоры маринадом, кипятим 10 минут.
- Закатываем и ставим на крышки, накрываем одеялом.
Video: Консервированные помидоры на зиму: топ-3 рецепта
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