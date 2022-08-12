Консервированные помидоры на зиму: 3 рецепта приготовления

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Все буде добре

Консервированные помидоры на зиму: топ-3 рецепта

12.08.2022

Как приготовить консервированные помидоры? «Все буде добре» делится своими лучшими рецептами консервированных помидоров. Готовьте помидоры целиком или дольками, добавляйте морковь, лук и даже яблоко, консервируйте в рассоле или винном маринаде. Каждый из рецептов порадует восхитительным вкусом и простотой приготовления.

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Консервированные зеленые помидоры с яблоками

Ингредиенты:

  • помидор зеленый – 1 кг
  • перец болгарский – 2 шт.
  • яблоки твердые – 2 шт.
  • лук – 2 шт.
  • морковь – 1 шт.
  • сахар – 3 ст. л.
  • уксус яблочный – 100 мл
  • соль – 1 ст. л.
  • лавровый лист – 2-3 шт.
  • чеснок – 2-3 зубчика
  • листья смородины
  • укроп (зонтики) – 30 г
  • лист хрена – 1 шт.
  • перец горошком
  • кориандр

Приготовление:

  1. Рассол: вода – 1 литр, сахар – 3 ст. л, уксус яблочный – 100 мл, соль – 1 ст. л.
  2. Банки стерилизуем на водяной бане с помощью кольца.
  3. Помидоры разрезаем на 4 части, немного подсаливаемым и оставляем на ночь,чтобы пустили сок.
  4. Накладываем в стерилизованную банку помидоры, перец, морковь, яблоки, лук.
  5. Добавляем специи, зелень.
  6. Делаем рассол и заливаем им помидоры.
  7. Стерилизуем 7–10 минут начиненные банки с рассолом.
  8. Щипцами достаем банку, закупориваем.

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Консервированные красные помидоры в желе

Ингредиенты на 1 л воды:

  • сахар – 5 ст. л
  • соль – 1 ст. л.
  • желатин – 1 ст. л
  • уксус – 3 ч. л.
  • крупные помидоры – 2,5 кг
  • перец горошком
  • лавровый лист – 3 шт.
  • петрушка, чеснок

Приготовление:

  1. Желатин замачиваем в 1/2 стакане воды.
  2. На дно вымытой и стерилизованной банки кладем по 1 листочку лаврового листа, 5 веточек петрушки, 3 зубчика чеснока, перец горошком.
  3. Помидоры разрезаем на половинки и укладываем разрезом вниз.
  4. Желатин распускаем на водяной бане.
  5. Готовим рассол из соли, сахара и литра воды. В кипящий рассол добавляем желатин и даем полминуты покипеть.
  6. Заливаем  помидоры, добавляем по 1 ч. л. уксуса в каждую банку и стерилизуем 15 минут.

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Консервированные красные помидоры в вине

Ингредиенты:

  • помидоры
  • вино красное, сухое – 0,5 л
  • вода – 0,5 л
  • сахар – 100-200 г
  • соль – 30 г

Приготовление:

  1. Выбираем небольшие темные помидоры.
  2. Стерилизуем чистые банки и складываем помидоры.
  3. Готовим маринад: 0,5 л сухого красного вина + 0.5 л воды, 200 г сахара, 30 г соли, кориандр.
  4. Заливаем помидоры маринадом, кипятим 10 минут.
  5. Закатываем и ставим на крышки, накрываем одеялом.

Video: Консервированные помидоры на зиму: топ-3 рецепта

Рецепты зеленых и красных консервированных помидоров на зиму. Консервируйте помидоры целиком и кусочками, с морковью, луком и яблоками! 3 самых вкусных рецепта консервированных помидоров

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