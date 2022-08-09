Гороховый суп: рецепт холодного горохового супа

Холодный гороховый суп от Эктора Хименеса-Браво
Гороховый суп – это одно из любимых блюд всех мужчин Украины. Возможно, не все женщины разделяют их мнение, но многие умеют готовить безупречно. А вот о существовании холодного супа из гороха мало кто знает, поэтому кулинарный эксперт Эктор Хименес-Браво с радостью вам поможет освоить новое блюдо для ваших вторых половинок.
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Ингредиенты:
- Зеленый горошек – 500 г
- Оливковое масло – 2 ст. л.
- Лук – 1 шт.
- Мята рубленая – 1 ст.
- Овощной бульон – 500 мл
- Натуральный питьевой йогурт – 300 мл
- Обжаренные кедровые орешки – 50
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Приготовление:
- В кастрюле разогрейте масло на средней температуре, потом добавьте измельчённый лук и обжарьте до золотистого цвета.
- Добавьте горох, помешивайте и обжаривайте еще минуты 3. После этого влейте овощной бульон, доведите до кипения, уменьшите температуру и кипятите на протяжении 5–8 минут, пока горошек станет мягким и сочным.
- Добавьте мяту, измельчите суп блендером. В большую миску перелейте готовую гороховую смесь, добавьте нежирный натуральный йогурт и немного кедровых орешков.
- Охладите в холодильнике. После этого холодный гороховый суп можно подавать. Украсьте его кедровыми орешками и измельчённой мятой.
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