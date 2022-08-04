Что приготовить на ужин: топ 5 блюд

Каждый вечер любая хозяйка задается вопросом : Что приготовить на ужин? Мы подготовили топ-5 идей вкусных блюд на ужин, которые точно понравятся Вашим близким.

1. Свиные стейки с яблоками

Для приготовления этого блюда лучше выбрать крепкие и кисло-сладкие яблоки. Свиной стейк с фруктами не только будет сытным и вкусным, но и оригинальным ужином для ваших близких.

Ингредиенты:

свинина (стейки) — 4 шт.

крупные яблоки — 2 шт.

лимонный сок — 1 ст.л.

растительное масло — 2 ст.л.

белое вино — 50 мл

молотый имбирь на кончике ножа

сахар — 1 ст.л.

соль, перец по вкусу

Как приготовить свиные стейки с яблоками?

Чистим яблоки. Очистите их от кожицы и сердцевины, нарежьте тонкими дольками и сбрызните лимонным соком. Пожарьте стейки. Для этого сперва мясо нужно посолить и поперчить, потом обжарить на растительном масле до золотистого цвета. Готовим соус. Очищенные яблоки, яблоки, имбирь, сахар, белое вино помещаем в сотейник и тушим на небольшом огне 5 минут. Подаем стейки с яблочным соусом и любимым гарниром.

2. Чахохбили из курицы

Чахохбили – национальное грузинское блюдо, разновидность мясного рагу. Изначально его готовили исключительно из фазана, но со временем стали делать из любой домашней птицы. Подавать чахохбили можно с гарниром на свой вкус.

Ингредиенты:

курица -1/2 шт.

лук — 1 шт.

морковь — 1 шт.

помидоры — 3 шт.

чеснок — 5 зубчиков

пряности — 1/2 ст.л.

грецкие орехи — 10 шт.

зерна граната — 5 гр.

зелень кинзы — 2 ст.л.

сахар — 1 ст.л.

соль, перец по вкусу

Как приготовить чахохбили из курицы?

Курицу разделить на кусочки среднего размера и обжарить на сковородке без добавления масла. Лук и морковь мелко нарезать и обжарить до золотистого цвета. Помидоры нарезать мелко, посолить, всыпать сахар и слегка их размять. Переложить помидоры в сотейник, поставить на огонь и добавить обжаренные лук и морковь. Затем добавить обжаренную курицу, перемешать и протушить несколько минут. Добавить кинзу и чеснок. Всыпать грецкие орехи и сухие специи. Чахохбили переложить в глубокую посуду и украсить зернами граната.

3. Запеченная рыба в фольге с луком

Дораду, запеченную в фольге с помидорами и луком, можно подавать вместе с овощным салатом или картофельным гарниром.

Ингредиенты:

дорада — 1 шт. (400 г)

красный лук — 1 шт.

репчатый лук — 1 шт.

помидоры — 1-2 шт.

лимон — 1/2 шт.

оливковое масло, соль, перец по вкусу

зеленый базилик для украшения

Как приготовить запеченную рыбу в фольге с луком?

Лук нарезаем тонкими полукольцами, а томаты — тонкими кружочками. Маринуем дораду, натирая её черным перцем и солью. Помещаем внутрь рыбы белую часть зеленого лука. Из фольги сворачиваем конверт. На дно конверта кладем помидоры и луковые полукольца, потом рыбу и накрываем её перьями зеленого лука. Дораду сбрызгиваем оливковым маслом и лимоннымсоком, плотно закрываем конверт. В горячую духовку (180 °) ставим рыбу примерно на 40 минут. При подаче украшаем зеленым базиликом.

4. Жареный рис со свининой

Экономичный и вкусный вариант ужина в китайском стиле.

Ингредиенты:

свинина — 225 г

замороженный зеленый горошек — 1/2 стакана

вареный рис – 400 гр

рисовый уксус — 2 ст.л.

имбирь(тертый) — 1 ч.л.

зеленый лук — 1 пучок

полосками морковь — 2 шт.

растительное масло — 2 ст.л.

яйца — 2 шт.

соевый соус — 2 ст.л. + 1/4 ч.л.

рубленый чеснок — 1 зубчик

Как приготовить жареный рис по-китайски?

В большой сковороде нагреть 1 столовую ложку масла на сильном огне. Тем временем, в небольшой миске, слегка взбить яйца с 1/4 чайной ложки соевого соуса. Добавить яйца в сковороду и перемешать. Готовить без перемешивания в течение минуты, затем сложить в рулет с помощью кухонной лопатки. Переложить яйца на рабочую поверхность и нарезать кусочками шириной 1 см. В течение 30 секунд обжариваем чеснок, имбирь и белую часть зеленого лука в воке(на крайний случай, в большой сковороде). После добавляем свинину и жарим её, разбивая мясо деревянной ложкой, пока оно не приготовится. Добавляем морковь, горох и ранее приготовленный рис и перемешиваем. После выливаем 2 столовые ложки соевого соуса, уксус, добавляем приготовленное яйцо и готовим, постоянно помешивая, около 2 минут. Посыпаем рубленым зеленым луком и подаем на стол

5. Спагетти Болоньезе от Джейми Оливера

Болоньезе – это мясной соус в виде рагу созданный в Италии, подается с различными видами пасты, традиционно предпочтение отдается спагетти.

Ингредиенты:

говяжий фарш — 500 гр

спагетти – 500 гр

консервированные помидоры – 400 гр

вяленые помидоры – 280 гр

красное вино – 200 мл

копченого бекона с прослойками жира — 6 кусочков

свежий розмарин — 2 веточки

чеснок — 2 зубчика

лук – 1 шт.

оливковое масло – 1 ст.л.

сыр пармезан по вкусу

Как приготовить Спагетти Болоньезе от Джейми Оливера?

Для начала жарим бекон холодного копчения с прожилками. В глубокую сковородку наливаем 1 столовую ложку оливкового масла и обжариваем 6 кусочков бекона. Потом рубим листья розмарина на мелкие кусочки и добавляем к бекону. После добавляем нарезанный лук и чеснок. Постоянно всё перемешиваем примерно 5 минут. Добавляем фарш. Разбейте любые комочки деревянной ложкой для того, чтобы фарш лучше перемешался с остальными ингредиентами. Выливаем вино в сковородку. Если Вы готовите пасту для детей, то не переживайте. Пока блюдо готовится, всё вино испарится. Добавляем консервированные помидоры к фаршу, перемешиваем. Помидоры раздавите ложкой. Выкладываем вяленые помидоры в кухонный комбайн и размельчаем их. Полученное выложите в сковородку и хорошенько перемешайте. Накройте сковороду крышкой и поставьте горячую духовку (180 °) примерно на 1 час. Снимите крышку через 30 минут, и если рагу выглядит сухим, добавьте немного воды. Пока соус готовится, займемся приготовлением спагетти. Можно выбрать любой вид макарон, но зачастую Болоньезе подают со спагетти. После того, как они сварятся, добавляем несколько ложек соуса и перемешиваем. Сбрызните оливковым маслом для того, чтобы макароны не слиплись. Разложите пасту по тарелкам, сверху добавьте хорошую ложку Болоньезе. Натрите сыр Пармезан прямо на готовое блюдо.

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