Макаруны: рецепт макарун от Лизы Глинской

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Макаруны с мукой из нута: рецепт от Лизы Глинской

03.08.2022

Макаруны – удовольствие не из дешевых. Самым дорогим ингредиентом в составе десерта является миндальная мука. Чем ее заменить и как уменьшить себестоимость десерта знает Лиза Глинская! Сегодня вы научитесь готовить макаруны с нутовой муки!

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макаруны

Составляющие для макарун:

  • Нут – 200 г
  • Яичные белки (состаренные) – 5 шт.
  • Сахарная пудра – 200 г
  • Вода – 65 мл
  • Нутовая мука – 200 г
  • Сахар – 150 г

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Приготовление нутовой муки:

  1. Нут залить холодной водой и добавить соду.
  2. Оставить на ночь, чтобы он набух, затем слить воду, промыть под проточной водой.
  3. Высыпать в кастрюлю, залить холодной водой и оставить до закипания.
  4. Проварить еще 7-10 минут, слить воду, промыть нут, залить новой водой. Далее варить еще 1,5-2 часа.
  5. Проваренный нут разложить на бумажном полотенце, дать остыть. Затем взбить до состояния пюре.
  6. Выложить на противень, распределить равномерным слоем и просушить около 5-6 часов при температуре 80 С.
  7. Массу измельчить в миксере или кофемолке и просеять через сито.

Приготовление теста для макарун:

  1. Сахарную пудру просеять через сито, добавить в нутовую муку, размешать венчиком.
  2. В сухую смесь добавить одну часть состаренных белков и смешать.
  3. Добавить сахар в воду. Довести до кипения, не помешивая.
  4. Когда температура достигнет 113 С, нужно начать взбивать вторую часть белков в мякоти. Одновременно следите за температурой сиропа — когда она достигнет 118 С, убрать с огня.
  5. Влить сироп во взбитые белки, не прекращая процесс взбивания.
  6. Меренгу добавить в сухую смесь, перемешать. Поместить тесто в кондитерский мешок.
  7. Отделить формочки, дать им подсохнуть при комнатной температуре 30 минут.
  8. Выпекать 12 минут при температуре 150 С. После 5 минут открыть дверцу духовки на несколько секунд и закрыть
  9. Готовые половинки снять с противня и соединить с помощью конфитюра.

Video: Макаруны с мукой из нута: рецепт от Лизы Глинской

Как приготовить макаруны? Рецепт от Лизы Глинской - это простой и экономный способ приготовить макаруны с мукой из нута. Подробный рецепт макарун - в материале

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