Плов: рецепты от Все буде добре

Лучшие рецепты плова в кулинарной битве на «Все буде добре»

Узнайте вкусные рецепты плова в кулинарной битве на «Все буде добре». Телезритель Александр Шеремета бросил вызов кулинару Игорю Мисевичу! Чье блюдо больше понравится гостям и как приготовить потрясающий плов, читайте в материале.

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Плов от Игоря Мисевича

Ингредиенты:

Баранья лопатка (без косточки) – 1,5 кг

Курдючное сало – 300 г

Грибы лесные ассорти (сушеные, перемолотые в кофемолке) – 10 г

Рис длиннозернистый – 1 кг

Морковь – 1 кг

Лук – 0,5 кг

Помидоры сорта чумак – 5 шт.

Соль – 2 столовые ложки

Специи: черный перец, красный перец, паприка, зира, куркума, перец чили (стручок), мускатный орех

Масло подсолнечное – 200 мл

Вода – 2 л

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Приготовление:

Курдючное сало порезать на кубики, обжарить в растительном масле, шкварки вынуть. Баранью лопатку порезать на кусочки 1,5-2 см, обжарить в полученном жире, добавить лук, морковь. Когда лук станет полупрозрачным, всыпать помидоры, разрезанные начетверо. Хорошо промыть рис. Размешать соль с сушеными грибами. Насыпать слоями рис и соль с грибами, специи. Залить водой – на 3 сантиметра выше, чем рис. Довести до готовности.

Плов от Александра Шереметы

Ингредиенты:

Задняя баранья нога – 2 кг

Апельсины – 5 шт.

Рис круглый – 1,5 кг

Морковь – 1 кг

Масло подсолнечное – 450 мл

Куриный бульон – 1,5 л.

Специи: куркума, красный острый перец, барбарис, паприка

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Приготовление:

Мясо отделить от косточки, мелко порезать, посолить, поперчить и сделать фрикадельки. Косточку обжарить в растительном масле до темно-коричневого цвета, вынуть. Обжарить фрикадельки, затем морковь, апельсиновую цедру и мякоть. Когда морковь станет мягкой, всыпать специи, рис, размешать, дать рису прожариться. Потом залить бульоном и довести до готовности.

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Video: Лучшие рецепты плова в кулинарной битве на «Все буде добре» Плов: лучшие рецепты на кулинарной битве "Все буде добре". Выбираем лучший из двух рецептов плова, в один из которых кладут грибы, а в другой - апельсины