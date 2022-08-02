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Все буде добре

Кабачки по-корейски: рецепт на зиму от Сергея Калинина

02.08.2022

Сезон кабачков в разгаре! Самое время приготовить любимые оладушки из этого нехитрого овоща или икру. Если же вам приелись однообразные блюда предлагаем оценить экзотический рецепт от кулинара Сергея Калинина кабачки по-корейски! Еще один плюс их можно закрыть на зиму и наслаждаться кабачками даже в холодное время года. Заинтригованы? Тогда скорее записывайте рецепт!

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Ингредиенты:

  • Кабачки – 3 кг
  • Морковь – 0,5 кг
  • Лук – 0,5 кг
  • Перец болгарский – 6 шт.
  • Чеснок – 2–3 головки
  • Зелень – по вкусу
  • Подсолнечное масло – 1 ст.
  • Уксус – 200 г
  • Сахар – 200 г
  • Соль – 2 ст. л.
  • Специи для моркови по-корейски – 1 пакетик

Приготовление:

  1. Кабачки и морковку почистить, натереть на длинные полоски. Болгарский перец и лук нарезать тонкой соломкой, чеснок пропустить через пресс, зелень покрошить.
  2. Смешать все ингредиенты, залить маринадом из масла, уксуса, соли, сахара и специй. Поставить в холодильник на три-четыре часа, после чего разложить по банкам.
  3. Банки с кабачками по-корейски стерилизовать в течение 20 минут, если банки полулитровые. Прибавляйте по 5 минут на каждые 200 г, если вы хотите закатать в банки побольше. Закатать.

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Video: Кабачки по-корейски: рецепт на зиму от Сергея Калинина

Кабачки по-корейски - рецепт приготовления от Сергея Калинина на зиму. Как приготовить кабачки по-корейски на зиму

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