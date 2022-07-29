Суши Филадельфия пошаговый рецепт

Пошаговое приготовление идеальных роллов Филадельфия!
Вы мечтаете приготовить суши у себя дома, но в этот раз вы хотите приготовить настоящий шедевр? Еще вчера этот участник шоу «Мастер Шеф» не справился с приготовлением японских роллов, но уже сегодня он готов доказать всей стране, что умеет делать идеальные роллы и знает, как исправить свои вчерашние ошибки. Николай Ротар поделился рецептом, с японских роллов «Филадельфия», с которыми справится каждый!
Ингредиенты для роллов «Филадельфия»:
Рис отварной круглый – 1 кг
Красная рыба – 600 г
Авокадо – 120 г
Огурец – 120 г
Листы нори – 5 шт.
Сливочный сыр – 300 г
Рисовый уксус – 50 мл
Соль – 1 ч. л.
Сахар – 1 ст. л.
А также: васаби, имбирь, соевый соус.
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Приготовление роллов «Филадельфия»:
Смешать уксус, соль и сахар.
Уксусный маринад подогреть.
Добавить в отварной рис.
Нарезать огурец и авокадо соломкой.
Мокрыми руками выложить рис на нори тонким слоем.
Перевернуть нори рисом вниз.
Выложить сыр, авокадо, огурец.
С помощью коврика свернуть ролл трубочкой.
Обернуть рис красной рыбой.
Нарезать роллы мокрым ножом.
Подавать с имбирем, васаби и соевым соусом.
Приятного аппетита!