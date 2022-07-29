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Как сварить дешёвые макароны, чтобы они не слипались

29.07.2022

Как сварить макароны, чтобы они не слипались? Практически каждой хозяйке знакома проблема слипшихся макарон. Одни варятся хорошо, а более дешёвые вечно слипаются? Хватит переплачивать! Сергей Калинин рассказал, как сварить макароны даже из мягких сортов пшеницы, чтобы они оставались рассыпчатыми!

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Возможно, вы удивитесь, когда узнаете, что главный секрет Сергея Калинина состоит в том, что макароны следует обжарить перед варкой на сковороде! Это немного необычно, но таким образом они сварятся быстрее, не будут слипаться и развариваться.

  1. Обжарьте макароны на сухой сковородке в течение минуты. Благодаря этому крахмал с макарон кристаллизуется, и мы получим рассыпчатые макароны.
  2. Затем залейте их кипятком, чтобы вода немного выше покрывала уровень макарон. Варить нужно приблизительно 35 минут, до тех пор, пока вода не выкипит. Однако немного воды должно остаться.
  3. Оставшуюся воду слейте, ведь в ней остался почти весь крахмал.
  4. Ваши рассыпчатые макароны готовы 🙂

Video: Как сварить дешёвые макароны, чтобы они не слипались

Как варить макароны, чтобы они не слипались, рассказал Сергей Калинин. Вы удивитесь, когда узнаете его секрет. Читайте, как варить макароны, чтобы они не слипались

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