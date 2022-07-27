Абрикосовые джемы: 3 рецепта за 30 минут

Топ-3 абрикосовых джемов за 30 минут от Татьяны Литвиновой
А вы хотите приготовить целых 3 вида джема за 30 минут на основе абрикосов? Кулинар Татьяна Литвинова утверждает, что это вполне реально, и она поделилась секретами быстрого и экономного приготовления любимого лакомства детства!
Апельсиновый джем
Ингредиенты:
- Абрикосы – 1 кг
- Апельсины – 2 шт.
- Сахар – 1 кг
Способ приготовления:
- Апельсин со шкуркой разрежьте на 4 части, удалите косточки.
- Пропустите через мясорубку.
- Добавьте апельсин и сахар к абрикосовой основе.
- Варите на медленном огне 15 минут.
- Разлейте джем по банкам.
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Кофейно-ванильный джем
Ингредиенты:
- Абрикосы — 1 кг
- Сахар – 500 г
- Кофе зерновой молотый – 5 ст. л.
- Растворимый кофе – 2 ч. л.
- Лимон – 1 шт.
- Ванильный сахар – 1 пак.
Способ приготовления:
- Молотый и растворимый кофе поместите в марлю, сделайте мешочек и опустите в лимонный сок.
- К абрикосовой основе добавьте сахар.
- Мешочек с кофе опустите в кастрюлю.
- Проварите 15 минут, в конце добавьте ванильный сахар.
- Разлейте джем по банкам.
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Абрикосовый джем с орехами
Ингредиенты:
- Абрикосы — 1 кг
- Сахар – 600 г
- Корица – 2 палочки
- Мускатный орех – 1/3 ч. л.
- Грецкий орех – 200 г
- Лимон – 1 шт.
Способ приготовления:
- Лимон пропустите через мясорубку.
- К абрикосовой основе добавьте измельченный лимон, корицу, мускатный орех и сахар.
- Добавьте подсушенный грецкий орех, варите 10–15 минут.
- Разлейте джем по банкам.
Приятного аппетита!