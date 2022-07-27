Абрикосовые джемы: 3 рецепта за 30 минут

Топ-3 абрикосовых джемов за 30 минут от Татьяны Литвиновой

А вы хотите приготовить целых 3 вида джема за 30 минут на основе абрикосов? Кулинар Татьяна Литвинова утверждает, что это вполне реально, и она поделилась секретами быстрого и экономного приготовления любимого лакомства детства!

Апельсиновый джем

Ингредиенты:

Абрикосы – 1 кг

Апельсины – 2 шт.

Сахар – 1 кг

Способ приготовления:

Апельсин со шкуркой разрежьте на 4 части, удалите косточки. Пропустите через мясорубку. Добавьте апельсин и сахар к абрикосовой основе. Варите на медленном огне 15 минут. Разлейте джем по банкам.

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Кофейно-ванильный джем

Ингредиенты:

Абрикосы — 1 кг

Сахар – 500 г

Кофе зерновой молотый – 5 ст. л.

Растворимый кофе – 2 ч. л.

Лимон – 1 шт.

Ванильный сахар – 1 пак.

Способ приготовления:

Молотый и растворимый кофе поместите в марлю, сделайте мешочек и опустите в лимонный сок. К абрикосовой основе добавьте сахар. Мешочек с кофе опустите в кастрюлю. Проварите 15 минут, в конце добавьте ванильный сахар. Разлейте джем по банкам.

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Абрикосовый джем с орехами

Ингредиенты:

Абрикосы — 1 кг

Сахар – 600 г

Корица – 2 палочки

Мускатный орех – 1/3 ч. л.

Грецкий орех – 200 г

Лимон – 1 шт.

Способ приготовления:

Лимон пропустите через мясорубку. К абрикосовой основе добавьте измельченный лимон, корицу, мускатный орех и сахар. Добавьте подсушенный грецкий орех, варите 10–15 минут. Разлейте джем по банкам.

Приятного аппетита!

Video: Топ-3 абрикосовых джемов за 30 минут от Татьяны Литвиновой Как приготовить 3 разных по вкусу абрикосовых джема? Абрикосовый джем с апельсином или абрикосовый джем с кофе или орехами? Прсотые и быстрые рецепты в материале