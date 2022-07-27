Как приготовить печень: куриную, свиную, говяжью

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Все буде добре

Рецепты маринадов для куриной, свиной и телячьей печени от Марины Шевченко

27.07.2022

Переживаете, что не можете приготовить вкусную, сочную печень? Узнайте, как мариновать куриную, свиную и телячью печень, в мастер-классе Марины Шевченко. Кулинар поделится рецептами маринадов и покажет, как правильно готовить этот вкусный и полезный продукт. Читайте, как замариновать печень, в нашем материале!

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Как мариновать телячью печень

Как мариновать телячью печень

Главная ошибка в приготовлении телячьей печени не убирать пленку с поверхности во время жарки. Именно из-за нее готовая печень становится жесткой на вкус. А если не удалить желчные протоки, то получите горький привкус.

Ингредиенты:

  • Среднегазированная минеральная вода — 2 л
  • Мед  1 ст. л.
  • Лимонный сок  1 ст. л.

Приготовление:

  1. Вылейте минеральную воду в большую миску.
  2. Добавьте лимонный сок и мед. Сок сделает печень мягкой, а мед избавит от горечи и подчеркнет вкус.
  3. Размешивайте до однородной массы, затем добавьте печень.
  4. Оставьте в прохладном месте до 4 часов.

Секрет: Чтобы сделать печень еще мягче, нарежьте ее на порционные куски и заверните в пищевую пленку. Затем слегка отбейте тыльной стороной ножа.

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Как мариновать свиную печень

Как мариновать свиную печень

Если свиную печень передержать на сковороде, она получится очень жесткой и сухой. Чтобы этого не произошло, приготовьте вот такой маринад:

Ингредиенты:

  • яблоко – 4 шт.

Приготовление:

  1. Возьмите 3–4 яблока. Разрежьте их на половинки, очистите от сердцевины и натрите на терке. Яблочная кислота размягчит жесткое мясо и замаскирует специфический запах, вкус продукта.
  2. Намажьте печень яблоком и просушите бумажным полотенцем.
  3. Оставьте мариноваться 1,5–2 часа.

Секрет: Чтобы после жарки печень была мягкой, лучше нарезать ее небольшими кусочками, толщиной около 1,5 см, а затем обвалять в муке. Она сделает печень нежной и сочной.

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Как мариновать куриную печень

Как мариновать куриную печень

Куриная печень  очень нежный продукт. Поэтому сразу после приготовления ее нужно переложить со сковородки в тарелку.

Ингредиенты:

  • заваренный черный чай (в пропорции — 500 г куриной печени)
  • вода — 2 л
  • чай — 1 ч. л.

Приготовление: 

Чтобы размягчить куриную печень и избавить ее от горечи, заварите черный чай и положите в него продукт на 2 часа. Чай хорошо вымывает желчь и нейтрализует горечь.

Секрет: Не ставьте на сковороду всю печень сразу, иначе она будет вариться в собственном соку. Лучше кладите по одному куску и постепенно добавляйте другие.

Video: Рецепты маринадов для куриной, свиной и телячьей печени от Марины Шевченко

Как вкусно приготовить печень? Лучшие маринады, чтобы приготовить печень - куриную, свиную, говяжью. Как вкусно приготовить печень, читайте в материале

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