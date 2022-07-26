Как приготовить маринованные огурцы и помидоры за 30 минут: рецепт пошагово

Рецепт маринованных огурцов и помидоров: экспресс-метод за 30 минут от Марины Шевченко
Любите зимние закрутки, но у вас не хватает времени на их приготовление? Предлагаем вам ознакомиться с рецептом маринованных огурцов и помидоров, приготовление которых займет всего 30 минут. Читайте в нашем материале пошаговый рецепт экспресс-метода маринования огурцов и помидоров от участницы проекта «МастерШеф» Марины Шевченко.
Рецепт маринованных помидоров
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Ингредиенты:
- помидоры – 500 г
- петрушка – ½ пуч.
- укроп — ½ пуч.
- чеснок – 2 зуб.
- соль – щеп.
- сахар – щеп.
- горчица (французская) – 2 ч. л.
- оливковое масло – 4 ст. л.
- уксус – 1 ст. л.
- черный молотый перец – по вкусу
Приготовление:
- Помидоры нарезаем кольцами. Затем измельчаем остальные ингредиенты и тщательно перемешиваем.
- Выкладываем маринад слоями на помидоры и маринуем 30 минут.
Рецепт маринованных огурцов
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Ингредиенты:
- огурцы – 500 г
- петрушка – ½ пуч.
- укроп — ½ пуч.
- чеснок – 2 зуб.
- соль – щеп.
- сахар – щеп.
- чили (молотый) – по вкусу
Приготовление:
- Моем огурцы, нарезаем кольцами.
- Измельчаем остальные ингредиенты, затем тщательно все перемешиваем.
- Смешиваем огурцы с маринадом.
- Маринуем 15 минут.
Приятного аппетита!
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