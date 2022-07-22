Диетический плов: рецепт пошагово

Рецепт диетического плова от Асмик Гаспарян

Не готовите плов, потому что считаете это блюдо несовместимым с идеальной фигурой? Вас спасет рецепт диетического плова от Асмик Гаспарян! Несколько секретов помогут сделать это блюдо не только вкусным, но и очень полезным. Узнайте, как приготовить диетический плов, в нашем материале!

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Ингредиенты:

Рис круглозернистый – 1 кг

Морковь – 1 кг

Лук – 1 кг

Куриные бедрышки, без кожицы – 1 кг

Чеснок – 4 головки

Овощной или куриный бульон – 3 л

Барбарис –2 ст. л.

Специи не молотые (зира или тмин, черный перец или смесь перцев, перец красный сушеный, сушеный чабрец)

Зерна граната для декора

Растительное масло

Соль

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Способ приготовления

Мясо нарезать кусочками среднего размера, лук кубиками, а морковь — соломкой. Разогреть кастрюлю с двойным дном и смазать маслом. Обжарить кусочки мяса до румяной корочки. Добавить немного бульона и готовить на маленьком огне 15 минут. Достать мясо. В кастрюлю выложить морковь и лук. Добавить бульон и тушить 5 минут. Добавить мясо. Рис промыть до прозрачной воды. Выложить его поверх мяса и овощей ровным слоем. Добавить в рис головки чеснока, посыпать барбарисом. Бульон нагреть, соединить со специями. Залить бульоном плов и довести до кипения. Уменьшить огонь и готовить, пока рис не впитает всю воду. Выключить огонь, оставить плов в тепле на 20-30 минут.

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Video: Рецепт диетического плова от Асмик Гаспарян Считаете плов несовместимым с идеальной фигурой? Рецепт диетического плова от Асмик Гаспарян сделает это блюдо и вкусным, и полезным. Как приготовить диетический плов, смотрите в материале