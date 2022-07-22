Как сделать домашний майонез: рецепт пошаговый

Домашний майонез: рецепт пошаговый от Эктора Хименес-Браво
Приготовьте полезный домашний майонез по рецепту Эктора Хименес-Браво. В этом случае вы не будете переживать о холестерине или синтетических веществах, которые попадут в ваш организм с магазинным майонезом. Используйте этот рецепт, чтобы порадовать себя и своих близких собственноручно приготовленным домашним майонезом!
Больше по теме: Как сделать сыр фета в домашних условиях: рецепт
Ингредиенты для домашнего майонеза:
- Яйцо сырое – 1 шт.
- Горчица в порошке – 1 ч. л.
- Масло растительное, рафинированное – 150 мл
- Оливковое масло – 50 мл
- Лимон (сок) – 1 шт.
- Перец кайенский – 1 г
- Сахар – 2 ч. л.
- Соль – 1 ч. л.
Приготовление домашнего майонеза:
- В чашу для взбивания выкладываем сырое яйцо.
- Добавляем соль, горчицу, сахар, кайенский перец и оливковое масло.
- Венчик блендера хорошо упираем в дно чаши, чтобы майонез взбивался равномерно, и начинаем взбивать.
- Когда все продукты уже хорошо перемешаются, начинаем постепенно вливать подсолнечное масло, не прекращая взбивать.
- Добавив половину объема масла, остальную часть отставляем.
- Взбиваем, пока соус не начнет загустевать.
- Вливаем лимонный сок. Взбиваем.
- Постепенно вводим оставшуюся часть масла.
Советы по приготовлению и хранению домашнего майонеза от Эктора Хименес-Браво:
- В классический майонез кладутся только желтки, но можно использовать и целое яйцо.
- Хороший майонез получается только из продуктов комнатной температуры.
- Лимонный сок можно заменить уксусом (3 ст. л.).
- Чем свежее продукты, в особенности яйца, тем дольше будет храниться майонез.
- Хранить майонез нужно плотно закрытым.
- Набирать майонез нужно чистой ложечкой, тогда он может храниться в холодильнике до двух недель.
- Масло в майонез нужно добавлять постепенно, иначе он расслоится.
- Взбиваем смесь в блендере на высокой скорости.
Больше по теме: Постный майонез: рецепт от Владимира Ярославского
Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ