Диетическая окрошка: рецепт от Татьяны Литвиновой

Диетическая окрошка: рецепт Татьяны Литвиновой

Окрошка – это тонизирующее сезонное блюдо, которое обожает большинство из нас. В летнюю жару такой холодный суп – настоящее спасение. Если вы не готовите окрошку, опасаясь испортить фигуру, то предлагаем попробовать диетический вариант. Рецепт диетической окрошки от экс-судьи шоу МастерШеф на СТБ Татьяны Литвиновой читайте в материале.

Ингредиенты:

Говяжий язык — 200 г

Куриная грудка — 200 г

Огурец — 3 шт.

Редис — 3 шт.

Яйца — 3 шт.

Зеленый лук — 1 пучок

Картофель — 2 шт.

кинза, укроп, перец, соль

Ингредиенты для заправки:

Минеральная вода — 1 л.

Лимонный сок — 2 ст. л.

Огурец — 1 шт.

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Приготовление:

Нарезать кубиками: мясо, яйца, язык, редис, огурцы, картофель. Добавить нарезанную зелень. Смешать ингредиенты.

Приготовление заправки:

Смешать с водой мелко натертый огурец и лимонный сок. Залейте нарезанные овощи готовой заправкой и наслаждайтесь!

Приятного аппетита!

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Video: Диетическая окрошка: рецепт Татьяны Литвиновой Диетическая окрошка: рецепт вкусной и тонизирующей окрошки на минеральной воде и лимонном соке от Татьяны Литвиновой. Как приготовить окрошку, читайте в материале