Диетическая окрошка: рецепт от Татьяны Литвиновой

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Все буде добре

Диетическая окрошка: рецепт Татьяны Литвиновой

22.07.2022

Окрошка – это тонизирующее сезонное блюдо, которое обожает большинство из нас. В летнюю жару такой холодный суп – настоящее спасение. Если вы не готовите окрошку, опасаясь испортить фигуру, то предлагаем попробовать диетический вариант. Рецепт диетической окрошки от экс-судьи шоу МастерШеф на СТБ Татьяны Литвиновой читайте в материале.

диетическая окрошка рецепт

Ингредиенты:

  • Говяжий язык — 200 г
  • Куриная грудка — 200 г
  • Огурец — 3 шт.
  • Редис — 3 шт.
  • Яйца — 3 шт.
  • Зеленый лук — 1 пучок
  • Картофель — 2 шт.
  • кинза, укроп, перец, соль

Ингредиенты для заправки:

  • Минеральная вода — 1 л.
  • Лимонный сок — 2 ст. л.
  • Огурец — 1 шт.

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Приготовление:

  1. Нарезать кубиками: мясо, яйца, язык, редис, огурцы, картофель.
  2. Добавить нарезанную зелень.
  3. Смешать ингредиенты.

Приготовление заправки:

  1. Смешать с водой мелко натертый огурец и лимонный сок.
  2. Залейте нарезанные овощи готовой заправкой и наслаждайтесь!

Приятного аппетита!

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Video: Диетическая окрошка: рецепт Татьяны Литвиновой

Диетическая окрошка: рецепт вкусной и тонизирующей окрошки на минеральной воде и лимонном соке от Татьяны Литвиновой. Как приготовить окрошку, читайте в материале

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