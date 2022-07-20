Плов: рецепты от Все буде добре

Лучшие рецепты плова в кулинарной битве на «Все буде добре»
Узнайте вкусные рецепты плова в кулинарной битве на «Все буде добре». Телезритель Александр Шеремета бросил вызов кулинару Игорю Мисевичу! Чье блюдо больше понравится гостям и как приготовить потрясающий плов, читайте в материале.
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Плов от Игоря Мисевича
Ингредиенты:
- Баранья лопатка (без косточки) – 1,5 кг
- Курдючное сало – 300 г
- Грибы лесные ассорти (сушеные, перемолотые в кофемолке) – 10 г
- Рис длиннозернистый – 1 кг
- Морковь – 1 кг
- Лук – 0,5 кг
- Помидоры сорта чумак – 5 шт.
- Соль – 2 столовые ложки
- Специи: черный перец, красный перец, паприка, зира, куркума, перец чили (стручок), мускатный орех
- Масло подсолнечное – 200 мл
- Вода – 2 л
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Приготовление:
- Курдючное сало порезать на кубики, обжарить в растительном масле, шкварки вынуть.
- Баранью лопатку порезать на кусочки 1,5-2 см, обжарить в полученном жире, добавить лук, морковь.
- Когда лук станет полупрозрачным, всыпать помидоры, разрезанные начетверо.
- Хорошо промыть рис. Размешать соль с сушеными грибами.
- Насыпать слоями рис и соль с грибами, специи. Залить водой – на 3 сантиметра выше, чем рис. Довести до готовности.
Плов от Александра Шереметы
Ингредиенты:
- Задняя баранья нога – 2 кг
- Апельсины – 5 шт.
- Рис круглый – 1,5 кг
- Морковь – 1 кг
- Масло подсолнечное – 450 мл
- Куриный бульон – 1,5 л.
- Специи: куркума, красный острый перец, барбарис, паприка
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Приготовление:
- Мясо отделить от косточки, мелко порезать, посолить, поперчить и сделать фрикадельки.
- Косточку обжарить в растительном масле до темно-коричневого цвета, вынуть.
- Обжарить фрикадельки, затем морковь, апельсиновую цедру и мякоть.
- Когда морковь станет мягкой, всыпать специи, рис, размешать, дать рису прожариться.
- Потом залить бульоном и довести до готовности.
Кто же стал победителем кулинарного батла? Смотрите на видео прямо сейчас!
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