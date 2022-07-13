Суп с фрикадельками: простой рецепт пошагово

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Суп с фрикадельками: простой рецепт от Ольги Сумской

13.07.2022

Cуп с фрикадельками – это простой и сытный обед. Популярная актриса Ольга Сумская поделилась секретами приготовления фирменного блюда своей мамы. Рецепт супа с фрикадельками пошагово – в материале!

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суп с фрикадельками

Ингредиенты:

  • морковь 1 шт.
  • лук 1 шт.
  • картофель 1 шт.
  • шпинат 100 г
  • сливочное масло 1 ст. л.
  • манная крупа 50 г
  • зелень, соль по вкусу

Для фрикаделек:

  • индюшиный фарш 300 г
  • лук 1 шт.
  • яйцо 1 шт.
  • шпинат 100 г
  • петрушка 1 пуч.
  • соль, перец по вкусу

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Приготовление супа:

  1. Натереть морковь на терку, лук нарезать кубиками, тушить на среднем огне 23 минуты.
  2. Залить кипятком, посолить, добавить нарезанный картофель.

Приготовление фрикаделек:

  1. Смешать в миске фарш, мелко нарезанный лук, шпинат, петрушку и яйцо. Добавить соль, перец по вкусу.
  2. Скатать из фарша небольшие фрикадельки.
  3. Добавить фрикадельки в суп, варить 10 минут.
  4. Шпинат нарезать, измельчить в блендере, добавив немного воды и щепотку соли. Добавить пюре из шпината в суп.
  5. Снять с огня, добавить сливочное масло и манку.
  6. При подаче украсить измельченной зеленью.

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Приятного аппетита!

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Video: Суп с фрикадельками: простой рецепт от Ольги Сумской

Суп с фрикадельками пошагово. Рецепт от Ольги Сумской как сделать суп с фрикадельками

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