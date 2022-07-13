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Все буде добре

Как выбрать и приготовить кукурузу

13.07.2022

Как выбрать кукурузу – важный вопрос, ведь она становится причиной каждого четвертого отравления. Поэтому купленную на улице вареную кукурузу, как и любую другую еду, которую готовил неизвестно кто и неизвестно как, лучше не употреблять. Пищевой технолог Андрей Бабаев убежден: если вам дорого здоровье, покупайте свежую кукурузу и готовьте ее сами! Как выбрать кукурузу правильно, как ее приготовить и что еще нужно знать о «царице полей», он рассказал в студии «Все буде добре».

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кукурузаКукурузу очень любят не только люди, но и грибки, которые являются причиной многих болезней этой культуры. Например, «пузырчатая головня» зарождается на початках с бледного припухшего слизистого пятна, которое позже проявляется в виде вздутия на зерне. А «фузариоз» – это розовая гниль, которая развивается сверху на початке в виде белого налета с розовыми спорами (пораженные зерна становятся бурого цвета, легко крошатся). При «бактериозе» на зернах появляются маленькие вдавленные пятна бледно-серого цвета, которые позже получают желтоватый и бурый окрас. Плесневые грибки выделяют микотоксины, вызывающие у человека отравления. Поэтому испорченную кукурузу есть нельзя ни в каком виде, а надо выбрасывать.

Как не отравиться кукурузой

Загляните под листья. Если кукуруза заражена грибком, на початке будут видны пятна: желтовато-зеленые, серовато-зеленые, розоватые, белесые, буроватые или другого цвета. Как правило, места поражения сосредоточены на верхушке початка, между рядов зерен – их будет легко увидеть. Темные точки и пятна (как на листьях, так и на зернах) – тоже показатель наличия грибка.

кукуруза-4626-х-3701-рхПроверьте на наличие повреждений. Кукурузу, которая уже повреждена насекомыми или птицами, покупать не стоит. Это связано с тем, что бактерии и грибки наиболее интенсивно размножаются там, где есть повреждения.

Не покупайте кукурузу, которая имеет резкий и едкий синтетический запах. Такую кукурузу могут продавать в местах стихийной торговли или вдоль дорог. Запах свидетельствует о том, что кукуруза недавно была обработана пестицидами, а значит, срывать ее было нельзя. Пестициды, которыми обрабатывают зерна кукурузы, токсичны для человека – даже едкий запах, попадая через дыхательные пути, может вызвать воспаление слизистой и аллергические реакции.

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Как выбрать кукурузу правильно

Початок должен быть небольшого размера, с ладонь.

Обязательно в листьях (в «одежке»). Такой початок защищен, а листья дольше сохраняют его свежим, поэтому зерна не высохнут раньше времени. Отдайте предпочтение початкам, на которых сохранились свежие, плотно прилегающие листья. Определить молодую кукурузу помогут ярко-зеленые листочки и чуть влажные прохладные «усики» (рыльца).

кукурузаЗерна должны быть плотно «набиты», прилегать друг к другу и быть ровного кремового или желтого оттенка.

Если листья начали желтеть, значит, сорвана кукуруза давно и уже могла успеть потерять часть своей сочности. Свежая кукуруза хранится 2-3 дня в сухом месте (во влажной среде могут развиваться грибки).

Тест на спелость: у самого основания нажимаем ногтем на одно из зернышек – если оно оказалось мягким, а также выступил сок, значит, все в полном порядке – это молодая, молочная кукуруза.

Чем жестче и суше семя, тем спелее и старее початок. Степень зрелости кукурузы влияет не только на время приготовления, но и на вкусовые качества продукта. Дело в том, что при высыхании кукурузы сахар внутри зерен начинает превращаться в крахмал, что лишает ее аромата и сладости.

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Как правильно хранить кукурузу

Свежий кукурузный початок должен храниться в холодильнике максимум 48 часов, замороженный в морозильнике – максимум до полугода. Чтобы заморозить кукурузные початки, их можно предварительно слегка отварить. Это также уменьшит срок приготовления впоследствии.

Секреты приготовления кукурузы

1268173658_1Как сварить кукурузу? У нас продают два сорта кукурузы: кормовую и столовую. Кормовая (или же товарная) предназначена на корм домашним животным, но человеку не противопоказана. Початок кормовой кукурузы растет в длину, поэтому размер их обычно внушительный. Значительное отличие кормовой от пищевой кукурузы – это цвет зерен. У кормовой он ярко-желтый, порой насыщенно оранжевый. Свежая кормовая кукуруза имеет жесткое зернышко. Пищевая (или же столовая, сахарная) выращивается для употребления в пищу человеком. Початки сахарного сорта – толстые и недлинные. Зерна налитые и довольно крупные, молочного цвета или бледно-желтого, мягкие и сладкие.

Сколько варить кукурузу в початках, зависит от сорта. Сахарная – более мягкая и сладкая, варится 10-15 мин, максимум 30. Кормовая – 2-3 часа или больше. Кстати, запомните: кукурузу стоит варить с листьями, но без соли, от нее зерна черствеют. После приготовления кукурузу лучше смазать сливочным маслом и солью. Это потрясающе вкусно.

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кукурузаБыстрый способ варки кукурузы: берем бумажное кухонное полотенце (салфетку) и смачиваем в воде, оборачиваем им кукурузный початок и отправляем в микроволновку на 5-8 минут.

Кукурузу также можно выпекать. Как запечь кукурузу? Например, попробуйте дома сделать так: очищенную кукурузу заворачиваете в фольгу с кусочком сливочного масла, выкладываете на противень, ставите в разогретую духовку и выпекаете при 200-220 градусах от 10 до 20 мин. Зерна при этом не сушатся, а кукуруза приятно томится и имеет потрясающий вкус!

Больше советов и секретов от Андрея Бабаева, как выбрать и приготовить кукурузу, смотрите на видео:

Video: Как выбрать и приготовить кукурузу

Как выбрать кукурузу, чтобы не отравиться? Рассказываем, как правильно выбрать кукурузу, которая быстро приготовится, получится вкусной и не навредит

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