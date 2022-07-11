Рецепт баклажанов на зиму с фасолью

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Все буде добре

Рецепт баклажанов на зиму: консервируем вкусный салат

11.07.2022

Лакомиться вкусными и полезными летними овощами можно круглый год, если в сезон сделать заготовки. Из баклажанов предлагаем приготовить сытный салат, который подойдет и для обычного семейного обеда, и даже для праздничного стола.  Простой, но очень аппетитный рецепт баклажанов на зиму от экспертов  «Все буде добре» найдете в нашем материале.

Beans with eggplant

Ингредиенты:

  • баклажаны – 1 кг
  • морковь – 250 г
  • перец сладкий – 250 г
  • чеснок (очищенный) – 100 г
  • помидоры – 750 г
  • соль – 1 ст. л. (+ 2 ст. л. для замачивания баклажанов)
  • сахар – 2 ст. л.
  • уксус 9% – 50 мл
  • масло растительное – 175 мл
  • фасоль коричневая или цветная (сухая) – 250 г
  • вода (холодная) – 500 мл
  • кипяток – 3 л

Приготовление:

  1. Предварительно отварить фасоль.
  2. Измельчить помидоры и чеснок, довести до кипения, добавить соль, сахар, уксус, растительное масло.
  3. Перец и морковь нарезать соломкой. Протушить в томатной массе 30 минут.
  4. Баклажаны почистить, нарезать соломкой, залить водой с солью, дать настояться 30 минут, ополоснуть чистой водой, отжать и добавить в томатную массу вместе с фасолью.
  5. Тушить салат 20 минут, распределить в стерилизованные банки, закатать.

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