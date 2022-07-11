Рецепт баклажанов на зиму с фасолью

Рецепт баклажанов на зиму: консервируем вкусный салат
Лакомиться вкусными и полезными летними овощами можно круглый год, если в сезон сделать заготовки. Из баклажанов предлагаем приготовить сытный салат, который подойдет и для обычного семейного обеда, и даже для праздничного стола. Простой, но очень аппетитный рецепт баклажанов на зиму от экспертов «Все буде добре» найдете в нашем материале.
Ингредиенты:
- баклажаны – 1 кг
- морковь – 250 г
- перец сладкий – 250 г
- чеснок (очищенный) – 100 г
- помидоры – 750 г
- соль – 1 ст. л. (+ 2 ст. л. для замачивания баклажанов)
- сахар – 2 ст. л.
- уксус 9% – 50 мл
- масло растительное – 175 мл
- фасоль коричневая или цветная (сухая) – 250 г
- вода (холодная) – 500 мл
- кипяток – 3 л
Приготовление:
- Предварительно отварить фасоль.
- Измельчить помидоры и чеснок, довести до кипения, добавить соль, сахар, уксус, растительное масло.
- Перец и морковь нарезать соломкой. Протушить в томатной массе 30 минут.
- Баклажаны почистить, нарезать соломкой, залить водой с солью, дать настояться 30 минут, ополоснуть чистой водой, отжать и добавить в томатную массу вместе с фасолью.
- Тушить салат 20 минут, распределить в стерилизованные банки, закатать.
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