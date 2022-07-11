Баклажаны консервированные: рецепт на зиму

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Все буде добре

Консервированные баклажаны на зиму: рецепт приготовления

11.07.2022

Баклажаны – вкусные и полезные овощи. Существует множество рецептов консервации баклажанов на зиму. Предлагаем вашему вниманию простой и необычный рецепт от кулинарных экспертов проекта «Все буде добре»: такие баклажаны станут любимым лакомством вашей семьи в зимнее время. Подробности рецепта консервации баклажанов – в материале.

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консервированные баклажаны

Ингредиенты:

  • баклажаны (нарезанные кружочками) – 3 кг
  • белое вино – 200 мл
  • яблочный уксус – 200 мл
  • помидор – 500 г
  • перец чили – 4 шт.
  • болгарский перец – 4 шт.
  • чеснок – 3 зуб.
  • мята – 7 листков
  • микс перцев – 2 ст. л.
  • зира – 1 ст. л.
  • соль – 100 г
  • рафинированное подсолнечное масло – 3 ст. л.

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Приготовление:

  1. Баклажаны очистить, нарезать, поместить в кастрюлю и посыпать солью.
  2. Залить овощи смесью из белого вина и уксуса, накрыть тарелкой и поставить под пресс. Оставить на сутки. После этого процедить баклажаны через сито.
  3. В блендере измельчить помидоры, чеснок, сладкий и острый перец, затем тушить около 20 минут.
  4. Добавить мяту, смесь перцев и зиру. Выложить в банку слоями баклажаны и заправку.
  5. Полкастрюли воды вскипятить под крышкой. Затем на 10 минут окунуть банку с овощами.

Консервированные баклажаны порадуют вас в холодное время года! Приятного аппетита!

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