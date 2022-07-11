Как варить компот: рецепт вкусного компота

Проекты
Як ти
Як ти
 Все буде добре
Все буде добре
 Супермама
Супермама
 Сериалы
Сериалы
 Таємниці ДНК
Таємниці ДНК
 Сліпа
Сліпа
 Україна має талант
Україна має талант
 Супербабуся
Супербабуся
 Вікна-Новини
Вікна-Новини
 Холостяк
Холостяк
Все проекты
ua
Все буде добре

Как варить компот: полезные советы

11.07.2022

Сейчас время вкусных фруктов и ягод. Но нам хочется радовать себя таким изобилием витаминов и зимой. В нашем материале – несколько полезных советов о том, как правильно сварить компот.

Неоспоримый плюс этого напитка при правильной варке и закатке – достаточно долгое хранение. Если правильно сварить и закатать компот, то можно сохранить в фруктах и ягодах все витамины.

Из чего можно варить компот?

Приготовление компота не имеет строгих правил. Для варки напитка можно использовать те фрукты и ягоды, которые вам по душе. Также можно сочетать их по своему вкусу. Для тех, кто любит более кислые напитки, подойдут такие фрукты и ягоды, как абрикос, вишня, малина, смородина, земляника, клюква, апельсин и крыжовник.

Рецепты

Больше по теме: Клубничный смузи: рецепт полезного и вкусного напитка

Если вы любите сладкое, для вас подойдут: клубника, персик, черешня, сладкий виноград и слива. Не стоит забывать про сухофрукты – такой компот вы можете приготовить в любое время года.

Сколько нужно варить компот?

Время приготовления компота зависит от того, какие фрукты и ягоды вы используете. Например, грушевый или яблочный компот варится примерно 40 минут, а для варки напитка из смородины достаточно 15 минут.

рецепт

Больше по теме: Как сварить компот из клубники на зиму

Как правильно готовить компот?

После того, как вы выбрали фрукты, из которых будете варить компот, необходимо их тщательно промыть, удалить с них листья, ветки и косточки. Кожицу стоит оставить, ведь именно в ней, как правило, содержатся все полезные вещества.

Возьмите большую кастрюлю, налейте в нее воду и отправьте на огонь. После закипания аккуратно выложите в кастрюлю все подготовленные фрукты и ягоды. Насыпьте сверху сахар по вкусу и дайте прокипеть ему 25 минут. После, по желанию, можно добавить немного ягод и варить еще 15 минут. Когда компот остынет, разлейте его по емкостям и закатайте.

Советы для приготовления вкусного компота

  1. Для приготовления необходимо брать только спелые и вкусные фрукты и ягоды.
  2. В конце варки для приятного вкуса и насыщенного цвета можно добавить горсть красных ягод.
  3. Для тех, кто любит сладкое, но не хочет использовать сахар, в готовый напиток можно добавить вишневый сироп или мед.

рецепты

Больше по теме: 20 освежающих летних коктейлей

Варить компот из свежих ягод и фруктов достаточно просто, самое главное –правильно подобрать сочетание и варить достаточное количество времени. Теперь даже зимой вы сможете наслаждаться летними сладостями!

 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также
кабачковая икра
Все буде добре

Рецепт кабачковой икры от Сергея Калинина

 фаршированные баклажаны
Все буде добре

Закуска из баклажанов от ведущей Надежды Матвеевой

 как почистить зубы коту
Все буде добре

Как чистить зубы коту: практические советы от ветеринара

 как сварить кукурузу
Все буде добре

Как выбрать и приготовить кукурузу

 Как варить компот: рецепт вкусного компота
Все буде добре

Как приготовить казахский лагман на костре

 чорний шоколад рецепт
Все буде добре

Классический черный шоколад: рецепт приготовления
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить