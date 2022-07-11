Как сварить манную кашу без комочков? Советы Марины Шевченко

Не знаете, как приготовить манную кашу без комочков? Полезные секреты раскрывает Марина Шевченко! Воспользуйтесь простыми советами от известного кулинара и готовьте всегда идеальную вкусную кашу. Рецепт манной каши без комочков в нашем материале.

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Ингредиенты:

Манка в пачке – 1 шт.

Вода – 250 мл

Топленое молоко – 500 мл

Сливочное масло – 45 г

Соль

Мед – 3 ст. л.

Ванильный сахар – 1 пак.

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Для украшения:

Джем

Ягоды

Орехи

Приготовление:

Сначала просеять крупу, затем ее обжарить. Чтобы в каше не образовалось комочков, не всыпайте манную крупу в кипящую воду или молоко. Залейте ее холодной водой. Варите кашу на среднем огне 2-3 мин, постоянно помешивая.

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Как улучшить вкус манной каши:

Чтобы улучшить вкус и аромат манки, нужно смешать воду и молоко в пропорции 3:1.

Для того чтобы каша приобрела более нежный вкус, после приготовления нужно взбить ее венчиком вместе с кусочком сливочного масла

Еще один способ улучшить вкус манки — приготовить кашу на топленом молоке. Так вкус будет более нежным и с приятной сливочной ноткой.

Солить манку нужно на этапе закипания жидкости: это улучшает вкусовые качества каши.

По окончанию приготовления каши добавить мед.

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Video: Как сварить манную кашу без комочков? Советы Марины Шевченко Не знаете, как приготовить манную кашу без комочков? Воспользуйтесь простыми советами от Марины Шевченко, и ваша каша всегда будет идеальной. Рецепт манной каши без комочков в материале