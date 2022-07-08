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Все буде добре

Как сварить манную кашу без комочков? Советы Марины Шевченко

08.07.2022

Не знаете, как приготовить манную кашу без комочков? Полезные секреты раскрывает Марина Шевченко! Воспользуйтесь простыми советами от известного кулинара и готовьте всегда идеальную вкусную кашу. Рецепт манной каши без комочков в нашем материале.

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Ингредиенты:

  • Манка в пачке – 1 шт.
  • Вода – 250 мл
  • Топленое молоко – 500 мл
  • Сливочное масло – 45 г
  • Соль
  • Мед – 3 ст. л.
  • Ванильный сахар – 1 пак.

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Для украшения:

  • Джем
  • Ягоды
  • Орехи

Приготовление:

  1. Сначала просеять крупу, затем ее обжарить.
  2. Чтобы в каше не образовалось комочков, не всыпайте манную крупу в кипящую воду или молоко. Залейте ее холодной водой.
  3. Варите кашу на среднем огне 2-3 мин, постоянно помешивая.

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Как улучшить вкус манной каши:

  • Чтобы улучшить вкус и аромат манки, нужно смешать воду и молоко в пропорции 3:1.
  • Для того чтобы каша приобрела более нежный вкус, после приготовления нужно взбить ее венчиком вместе с кусочком сливочного масла
  • Еще один способ улучшить вкус манки — приготовить кашу на топленом молоке. Так вкус будет более нежным и с приятной сливочной ноткой.
  • Солить манку нужно на этапе закипания жидкости: это улучшает вкусовые качества каши.
  • По окончанию приготовления каши добавить мед.

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Video: Как сварить манную кашу без комочков? Советы Марины Шевченко

Не знаете, как приготовить манную кашу без комочков? Воспользуйтесь простыми советами от Марины Шевченко, и ваша каша всегда будет идеальной. Рецепт манной каши без комочков в материале

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