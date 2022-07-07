Сыр фета в домашних условиях: рецепт приготовления

Как сделать сыр фета в домашних условиях: рецепт Константина Грубича

Эксперт по качеству Константин Грубич поделился рецептом козьего сыра фета, который является не только вкусным, но и очень полезным. Его часто используют в салатах и закусках, а срок хранения продукта превышает 12 месяцев! Как сделать сыр фета в домашних условиях, узнайте в нашем материале!



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Ингредиенты:

Козье молоко — 2 л

Сметана домашняя — 200 мл

Пепсин — 1 г

Вода кипяченая — 250 мл

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Приготовление:

Разделить молоко на две части. Половину разогреть на малом огне до 38 °C, вторую половину смешать со сметаной. Растворить пепсин в кипяченой воде, затем влить к молоку со сметаной. Смешать две части молока в эмалированной кастрюле, оставить на шесть часов в теплом месте. Затем слить сыворотку, замотать сыр в марлю, поместить под пресс еще на 12 часов.

ВАЖНО: необходимо хорошо отжать сыр.

После приготовления хранить сыр в солевом растворе (на 1 литр воды развести 100 г соли и 1 ч. л. хлористого кальция).

В таком растворе сыр может храниться год!