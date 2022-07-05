Закуска из баклажанов: рецепт простой закуски из баклажанов

Закуска из баклажанов от ведущей Надежды Матвеевой
Телеведущая «Все буде добре» Надежда Матвеева поделилась уникальным рецептом! Он принадлежал ее бабушке, и теперь она готова открыть секреты приготовления закуски из баклажанов, которую она до сих пор делает своему сыну на праздники. Как приготовить закуску из баклажанов для летнего застолья, читайте в материале.
Ингредиенты:
- Баклажаны – 4 шт.
- Уксус (6%) – 1 ст. л.
- Растительное масло – 200 мл
- Сок лимона – 4-5 ст. л.
- Перец болгарский – 1 шт.
- Кориандр молотый – 1 ст. л.
- Перец чили – 1 шт.
- Карри (порошок) – 1 ст. л.
- Чеснок – 6-7 зуб.
- Кумин (молотый) – 0,5 ч. л.
- Перец чили – 0,5 ч. л.
- Петрушка – 1 пуч.
- Соль – по вкусу
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Приготовление:
- Баклажаны промыть и смазать оливковым маслом, выложить их на противень, застеленный фольгой, и запекать при температуре 200 градусов 20–25 минут.
- Затем обрезать плодоножки, посыпать место среза солью и оставить на 1 час.
- Измельчить сладкий и острый перец, петрушку, чеснок, добавить соль, кориандр, карри, красный молотый перец, кумин, лимонный сок, уксус и растительное масло. Смешать все ингредиенты.
- Сделать небольшие надрезы в баклажане и нафаршировать начинкой.
Поместить баклажаны в стерилизованные банки и залить растительным маслом. Оставить в холодильнике на 5 суток.
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