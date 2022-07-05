Рецепт маринованных огурцов и помидоров: экспресс-метод за 30 минут от Марины Шевченко

Любите зимние закрутки, но у вас не хватает времени на их приготовление? Предлагаем вам ознакомиться с рецептом маринованных огурцов и помидоров, приготовление которых займет всего 30 минут. Читайте в нашем материале пошаговый рецепт экспресс-метода маринования огурцов и помидоров от участницы проекта «МастерШеф» Марины Шевченко.

Рецепт маринованных помидоров

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Ингредиенты:

помидоры – 500 г

петрушка – ½ пуч.

укроп — ½ пуч.

чеснок – 2 зуб.

соль – щеп.

сахар – щеп.

горчица (французская) – 2 ч. л.

оливковое масло – 4 ст. л.

уксус – 1 ст. л.

черный молотый перец – по вкусу

Приготовление:

Помидоры нарезаем кольцами. Затем измельчаем остальные ингредиенты и тщательно перемешиваем. Выкладываем маринад слоями на помидоры и маринуем 30 минут.

Рецепт маринованных огурцов

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Ингредиенты:

огурцы – 500 г

петрушка – ½ пуч.

укроп — ½ пуч.

чеснок – 2 зуб.

соль – щеп.

сахар – щеп.

чили (молотый) – по вкусу

Приготовление:

Моем огурцы, нарезаем кольцами. Измельчаем остальные ингредиенты, затем тщательно все перемешиваем. Смешиваем огурцы с маринадом. Маринуем 15 минут.

Приятного аппетита!

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Video: Рецепт маринованных огурцов и помидоров: экспресс-метод за 30 минут от Марины Шевченко Как приготовить маринованные огурцы и помидоры за 30 минут? Рецепт приготовления пошагово от Марины Шевченко