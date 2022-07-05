Эликсир молодости: витаминный смузи

Можно ли сохранить молодость? Конечно! Ведущая проекта «Все буде добре» поделилась рецептом своеобразного «эликсира молодости» — витаминного смузи, который любят и голливудские звезды. Как его приготовить, читайте в нашем материале.

Смузи, который сохранит вашу молодость

Ингредиенты:

1 стебель сельдерея

1 огурец

1 зеленое яблоко

150 г клюквы

100 г меда

250 мл яблочного сока

Способ приготовления:

Сельдерей, яблоко и огурец нарезать на несколько кусков. Загрузить все составляющие в блендер. Смесь измельчить. Витаминный смузи готов! Можете украсить его по желанию.

Video: Эликсир молодости: витаминный смузи Как приготовить смузи для омоложения? Читайте рецепт омолаживающего витаминного смузи в нашем материале