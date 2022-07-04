Секреты приготовления стручковой фасоли для похудения

Проекты
Як ти
Як ти
 Все буде добре
Все буде добре
 Супермама
Супермама
 Сериалы
Сериалы
 Таємниці ДНК
Таємниці ДНК
 Сліпа
Сліпа
 Україна має талант
Україна має талант
 Супербабуся
Супербабуся
 Вікна-Новини
Вікна-Новини
 Холостяк
Холостяк
Все проекты
ua
Все буде добре

Стручковая фасоль для похудения: секреты приготовления

04.07.2022

Вы считаете, что сытный ужин не позволит вам похудеть? А вот и ошибаетесь! Диетолог Светлана Фус знает секреты, как за месяц сбросить 5 килограммов благодаря правильному приготовлению и употреблению спаржевой фасоли! Как приготовить стручковую фасоль для похудения, читайте в материале.

фасоль диета

Секрет №1

Для приготовления молодой стручковой фасоли достаточно 5 минут. И за это время она не потеряет своих витаминов и других полезных веществ. Только старайтесь разрезать стручки всего на 2-3 части. Чем крупнее нарезаны овощи, тем меньше питательных веществ они теряют при варке.

Больше по теме: Рацион, одобренный диетологом: фасоль для похудения

Секрет №2

Кроме того, если варить стручковую фасоль больше 5 минут, она разварится и расползется. А чтобы она не потеряла цвет от высокой температуры, ее нужно отправлять в уже кипящую и подсоленную воду, а также добавлять на 1 кг фасоли – 0,5 ч. л. пищевой соды.

Секрет №3

Для того чтобы спаржевая фасоль стала хрустящей, после варки ее нужно быстро выловить и сразу же поместить в лед или в ледяную воду на 15 минут. К тому же, этот секрет поможет сохранить цвет фасоли, который может измениться под воздействием воздуха.

Больше по темеПохудение по лунному календарю. Советы диетолога и экстрасенса

стручковая фасоль

Стручковая фасоль отлично подходит для похудения, потому что хорошо насыщает, хотя в 100 г содержится всего 23 калории. К тому же, в спаржевой фасоли много целлюлозы, которая отлично очищает кишечник. Чтобы избавиться от 5 кг за месяц, достаточно три раза в неделю есть на ужин 150-200 г зеленой фасоли. Конечно же, это должны быть легкие диетические блюда – рагу, теплые салаты, запеченная стручковая фасоль без добавления калорийных ингредиентов.

Больше по темеПохудение с диетологом: метод ладони

Результат будет зависеть от нескольких пунктов:

  • от избыточного веса до того, как вы включили стручковую фасоль в свой рацион;
  • от того, какое количество воды задерживается у вас в организме;
  • от того, насколько калорийный ваш привычный рацион.

Читайте больше интересных новостей в Viber Все буде добре

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также
допомога психолога андрей жельветро
Все буде добре

«Все буде добре. Допомога психолога»: что будет в выпуске от 4 июля?

 Секреты приготовления стручковой фасоли для похудения
Все буде добре

Рецепты масок для лица в домашних условиях: топ-10

 Секреты приготовления стручковой фасоли для похудения
Все буде добре

Малосольные огурцы: простой и быстрый рецепт

 консервированные кабачки рецепт
Все буде добре

Кабачки консервированные по-корейски, по-татарски, по-неаполитански

 Секреты приготовления стручковой фасоли для похудения
Все буде добре

Как правильно чистить серебро?

 Секреты приготовления стручковой фасоли для похудения
Все буде добре

Как приготовить казахский лагман на костре
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить