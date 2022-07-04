Кабачки, консервированные по-корейски, по-неаполитански, по-татарски

Кабачки консервированные по-корейски, по-татарски, по-неаполитански

Надоели классические кабачки и хочется чего-то оригинального? Кабачки консервированные по-корейски, по-татарски, по-неаполитански внесут разнообразие в вашу жизнь. Как приготовить кабачки по-корейски, по-татарски, по-неаполитански, читайте в нашем материале.

Кабачки по-татарски

Ингредиенты:

Яблочный уксус — 100 мл

Красный острый перец

Кабачки — 3 шт.

Нерафинированное подсолнечное масло — 100 мл

Томатная паста — 2 ст. л.

Сахар — 4 ст. л.

Яблоко — 1 шт.

Чеснок — пару зубцов

Лук — 1 шт.

Морковь — 1 шт.

Черный молотый перец — по вкусу

Больше по теме: Как выбрать крышки для консервации

Приготовление:

Делаем соус. Чистим болгарский перец и яблоко, вычищая серединку. Нарезаем крупно лук и пару зубчиков чеснока. Потом чеснок раздавливаем ножом. Разрезаем пополам острый красный перец, вычищаем семена. Потом овощ нарезаем крупными кусочками. Чистим морковь и тоже нарезаем ее крупными кусочками. Все очищенные ингредиенты перебиваем в блендере, добавив перед этим подсолнечное масло, черный молотый перец, соль, томатную пасту, яблочный уксус, сахар. Потом смесь выкладываем в кастрюлю и тушим на медленном огне 30 минут. Как соус будет готов, добавляем в него кабачки (предварительно порезав их брусочками примерно по 5 см), доводим до кипения и закатываем в банки.

Больше по теме: Запеканка из кабачков по рецепту Винченцо Барба

Кабачки по-неаполитански

Ингредиенты:

Кабачки — 4 шт.

Соль по вкусу

Яблочный уксус — 100 мл

Сахар — 1 ст. л.

Черный молотый перец — по вкусу

Специи, прованские травы — по вкусу

Приготовление:

Нарезаем кабачки с помощью овощечистки на ленточки. Потом складываем их в миску и засыпаем солью на 15 минут. Затем обжариваем их в подсолнечном масле. Готовим заливку . Яблочный уксус выливаем в кастрюлю, добавляем в него столовую ложку сахара, соли, черный перец, специи, ставим на огонь и доводим до кипения. По готовности заливку выливаем в банку и добавляем кабачки. Консервируем.

Больше по теме: Диетический рулет из кабачков от Аниты Луценко

Кабачки по-корейски

Ингредиенты:

Кабачки — 2 шт.

Морковь — 2 шт.

Болгарский перец — 1 шт.

Чеснок — 6-7 зубчиков

Половина луковицы

Соус:

Нерафинированное подсолнечное масло — 200 мл

Яблочный уксус — 50 мл

Сахар — 4 ст. л.

Соль — 2 ст. л.

Специи по вкусу

Приготовление:

Чистим овощи (морковь, кабачки), затем натираем их на терке. Перец нарезаем соломкой, а лук — полукольцами. Чеснок чистим и давим. Готовим соус . Наливаем подсолнечное масло в миску, добавляем к нему уксус, сахар, соль, специи и все перемешиваем. Затем добавляем в смесь чеснок. Готовым соусом поливаем сложенные в миску овощи. Затем все выкладываем в стерилизованную банку и закрываем.

Приятного аппетита!

Больше по теме: Кабачковая икра с яблоками от Игоря Мисевича

Video: Кабачки консервированные по-корейски, по-татарски, по-неаполитански Кабачки консервированные: рецепты оригинальных консервированных кабачков, чтобы разнообразить зимние блюда. Как приготовить консервированные кабачки по-корейски, по-неаполитански и по-татарски?

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ