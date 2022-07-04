Кабачки, консервированные по-корейски, по-неаполитански, по-татарски

Кабачки консервированные по-корейски, по-татарски, по-неаполитански
Надоели классические кабачки и хочется чего-то оригинального? Кабачки консервированные по-корейски, по-татарски, по-неаполитански внесут разнообразие в вашу жизнь. Как приготовить кабачки по-корейски, по-татарски, по-неаполитански, читайте в нашем материале.
Кабачки по-татарски
Ингредиенты:
- Яблочный уксус — 100 мл
- Красный острый перец
- Кабачки — 3 шт.
- Нерафинированное подсолнечное масло — 100 мл
- Томатная паста — 2 ст. л.
- Сахар — 4 ст. л.
- Яблоко — 1 шт.
- Чеснок — пару зубцов
- Лук — 1 шт.
- Морковь — 1 шт.
- Черный молотый перец — по вкусу
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Приготовление:
- Делаем соус.
- Чистим болгарский перец и яблоко, вычищая серединку. Нарезаем крупно лук и пару зубчиков чеснока. Потом чеснок раздавливаем ножом.
- Разрезаем пополам острый красный перец, вычищаем семена. Потом овощ нарезаем крупными кусочками.
- Чистим морковь и тоже нарезаем ее крупными кусочками.
- Все очищенные ингредиенты перебиваем в блендере, добавив перед этим подсолнечное масло, черный молотый перец, соль, томатную пасту, яблочный уксус, сахар.
- Потом смесь выкладываем в кастрюлю и тушим на медленном огне 30 минут.
- Как соус будет готов, добавляем в него кабачки (предварительно порезав их брусочками примерно по 5 см), доводим до кипения и закатываем в банки.
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Кабачки по-неаполитански
Ингредиенты:
- Кабачки — 4 шт.
- Соль по вкусу
- Яблочный уксус — 100 мл
- Сахар — 1 ст. л.
- Черный молотый перец — по вкусу
- Специи, прованские травы — по вкусу
Приготовление:
- Нарезаем кабачки с помощью овощечистки на ленточки. Потом складываем их в миску и засыпаем солью на 15 минут. Затем обжариваем их в подсолнечном масле.
- Готовим заливку.
- Яблочный уксус выливаем в кастрюлю, добавляем в него столовую ложку сахара, соли, черный перец, специи, ставим на огонь и доводим до кипения.
- По готовности заливку выливаем в банку и добавляем кабачки. Консервируем.
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Кабачки по-корейски
Ингредиенты:
- Кабачки — 2 шт.
- Морковь — 2 шт.
- Болгарский перец — 1 шт.
- Чеснок — 6-7 зубчиков
- Половина луковицы
Соус:
- Нерафинированное подсолнечное масло — 200 мл
- Яблочный уксус — 50 мл
- Сахар — 4 ст. л.
- Соль — 2 ст. л.
- Специи по вкусу
Приготовление:
- Чистим овощи (морковь, кабачки), затем натираем их на терке. Перец нарезаем соломкой, а лук — полукольцами. Чеснок чистим и давим.
- Готовим соус.
- Наливаем подсолнечное масло в миску, добавляем к нему уксус, сахар, соль, специи и все перемешиваем. Затем добавляем в смесь чеснок.
- Готовым соусом поливаем сложенные в миску овощи. Затем все выкладываем в стерилизованную банку и закрываем.
Приятного аппетита!
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Video: Кабачки консервированные по-корейски, по-татарски, по-неаполитански
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