Проекты
Як ти
Як ти
 Все буде добре
Все буде добре
 Супермама
Супермама
 Сериалы
Сериалы
 Таємниці ДНК
Таємниці ДНК
 Сліпа
Сліпа
 Україна має талант
Україна має талант
 Супербабуся
Супербабуся
 Вікна-Новини
Вікна-Новини
 Холостяк
Холостяк
Все проекты
ua
Все буде добре

3 способа охладить комнату для сна в жару

29.06.2022

Летняя жара не дает нормально спать по ночам. Кондиционер, как говорят врачи, может плохо повлиять на здоровье, а вентилятора попросту не всегда хватает. Но не надо мучиться — есть три способа превратить летний сон в комфортный отдых.

Способ №1

iStock-673386912

В миску наливаем воду. Добавляем 7 капель ментолового или мятного масла — они обладают охлаждающим эффектом. Если расставить такие сосуды с водой по квартире, получите приятный аромат и ненавязчивую прохладу!

Больше по теме: Тепловой и солнечный удар: симптомы и первая помощь

Способ №2

iStock-851505654

Кладем в морозильник носок, наполненный рисом. Все дело в том, что рис удерживает холод гораздо дольше, чем лед или другие крупы. Достаточно приложить носочек к ногам на ночь — и вы будете чувствовать спасительную прохладу.

Больше по теме: Отеки ног: причины и как справиться с проблемой

Способ №3

iStock-177101892

Можно намочить простыню и повесить ее так, чтобы сзади дул вентилятор. Будет ощущение, будто с большой поверхности на вас равномерно распределяется прохлада. Если на секунду закрыть глаза, то даже покажется, что вы на морском берегу.

Больше по теме: Средство для загара своими руками

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также
Допомога психолога Андрій Жельветро
Все буде добре

Допомога психолога: Как избавиться от навязчивой привычки грызть ногти и губы через стресс?

 Допомога психолога
Все буде добре

Допомога психолога: Как спокойно реагировать на громкие звуки и избавиться от фантомных сирен, которые раздаются в голове?

 Как охладить комнату, чтобы заснуть в жару
Все буде добре

Ми з України: Уроженец Казахстана спасает украинцев от оккупации и смерти

 Как охладить комнату, чтобы заснуть в жару
Все буде добре

Как приготовить сырный суп: рецепт Насти Кожевниковой

 допомога психолога андрей жельветро
Все буде добре

«Все буде добре. Допомога психолога»: что будет в выпуске от 28 июня?

 Допомога психолога Світлана Арефнія
Все буде добре

Допомога психолога: Как сохранить отношения с любимым, у которого депрессия из-за ранения на войне?
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить