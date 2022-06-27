Как приготовить печень: куриную, свиную, говяжью

Рецепты маринадов для куриной, свиной и телячьей печени от Марины Шевченко

Переживаете, что не можете приготовить вкусную, сочную печень? Узнайте, как мариновать куриную, свиную и телячью печень, в мастер-классе Марины Шевченко. Кулинар поделится рецептами маринадов и покажет, как правильно готовить этот вкусный и полезный продукт. Читайте, как замариновать печень, в нашем материале!

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Как мариновать телячью печень

Главная ошибка в приготовлении телячьей печени — не убирать пленку с поверхности во время жарки. Именно из-за нее готовая печень становится жесткой на вкус. А если не удалить желчные протоки, то получите горький привкус.

Ингредиенты:

Среднегазированная минеральная вода — 2 л

Мед — 1 ст. л.

1 ст. л. Лимонный сок — 1 ст. л.

Приготовление:

Вылейте минеральную воду в большую миску. Добавьте лимонный сок и мед. Сок сделает печень мягкой, а мед избавит от горечи и подчеркнет вкус. Размешивайте до однородной массы, затем добавьте печень. Оставьте в прохладном месте до 4 часов.

Секрет: Чтобы сделать печень еще мягче, нарежьте ее на порционные куски и заверните в пищевую пленку. Затем слегка отбейте тыльной стороной ножа.

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Как мариновать свиную печень

Если свиную печень передержать на сковороде, она получится очень жесткой и сухой. Чтобы этого не произошло, приготовьте вот такой маринад:

Ингредиенты:

яблоко – 4 шт.

Приготовление:

Возьмите 3–4 яблока. Разрежьте их на половинки, очистите от сердцевины и натрите на терке. Яблочная кислота размягчит жесткое мясо и замаскирует специфический запах, вкус продукта. Намажьте печень яблоком и просушите бумажным полотенцем. Оставьте мариноваться 1,5–2 часа.

Секрет: Чтобы после жарки печень была мягкой, лучше нарезать ее небольшими кусочками, толщиной около 1,5 см, а затем обвалять в муке. Она сделает печень нежной и сочной.

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Как мариновать куриную печень

Куриная печень — очень нежный продукт. Поэтому сразу после приготовления ее нужно переложить со сковородки в тарелку.

Ингредиенты:

заваренный черный чай (в пропорции — 500 г куриной печени)

вода — 2 л

чай — 1 ч. л.

Приготовление:

Чтобы размягчить куриную печень и избавить ее от горечи, заварите черный чай и положите в него продукт на 2 часа. Чай хорошо вымывает желчь и нейтрализует горечь.

Секрет: Не ставьте на сковороду всю печень сразу, иначе она будет вариться в собственном соку. Лучше кладите по одному куску и постепенно добавляйте другие.

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