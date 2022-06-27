Как сделать домашний квас: рецепт хлебного кваса

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Все буде добре

Рецепт домашнего хлебного кваса

27.06.2022

Летом особенно хочется прохладительных напитков, которые утоляют жажду. Хотите знать, как сделать домашний квас? Его приготовление, на самом деле, не отнимет у вас много времени и сил. Эксперты «Все буде добре» делятся рецептом домашнего кваса, который сможет поразить вкусом вас и ваших близких! Подробнее читайте в материале.

хлебный квас

Ингредиенты для кваса:

  • Черный хлеб – 500 г
  • Сахар – 300 г
  • Дрожжи (живые) – 15 г
  • Вода – 5 л
  • Лимон – 2 кус.

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Способ приготовления домашнего кваса:

  1. Хлеб порезать небольшими кусочками (кубиками).
  2. Засушить в духовке при температуре 180 °C в течение 20 минут (до золотистой корочки).
  3. Отправить сухари в кастрюлю, залить кипятком (3 л).
  4. Дать остыть, накрыв крышкой.
  5. С помощью марли процедить настой от сухарей.
  6. Сухари залить еще раз кипятком (2 л). Дать настояться час.
  7. Отцедить жидкость через марлю.
  8. Соединить настои в одну посуду (банку), добавить сахар и дрожжи.
  9. Оставить в теплом месте на ночь.
  10. Разлить по бутылкам и хранить в прохладном месте.

Теперь вы можете насладиться вкусом домашнего и полезного кваса!

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