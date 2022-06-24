Проекты
Як ти
Як ти
 Все буде добре
Все буде добре
 Супермама
Супермама
 Сериалы
Сериалы
 Таємниці ДНК
Таємниці ДНК
 Сліпа
Сліпа
 Україна має талант
Україна має талант
 Супербабуся
Супербабуся
 Вікна-Новини
Вікна-Новини
 Холостяк
Холостяк
Все проекты
ua
Все буде добре

Диетическая окрошка: рецепт Татьяны Литвиновой

24.06.2022

Окрошка – это тонизирующее сезонное блюдо, которое обожает большинство из нас. В летнюю жару такой холодный суп – настоящее спасение. Если вы не готовите окрошку, опасаясь испортить фигуру, то предлагаем попробовать диетический вариант. Рецепт диетической окрошки от экс-судьи шоу МастерШеф на СТБ Татьяны Литвиновой читайте в материале.

диетическая окрошка рецепт

Ингредиенты:

  • Говяжий язык — 200 г
  • Куриная грудка — 200 г
  • Огурец — 3 шт.
  • Редис — 3 шт.
  • Яйца — 3 шт.
  • Зеленый лук — 1 пучок
  • Картофель — 2 шт.
  • кинза, укроп, перец, соль

Ингредиенты для заправки:

  • Минеральная вода — 1 л.
  • Лимонный сок — 2 ст. л.
  • Огурец — 1 шт.

Больше по теме: Огуречный суп «Джаджик»: пошаговый рецепт

Приготовление:

  1. Нарезать кубиками: мясо, яйца, язык, редис, огурцы, картофель.
  2. Добавить нарезанную зелень.
  3. Смешать ингредиенты.

Приготовление заправки:

  1. Смешать с водой мелко натертый огурец и лимонный сок.
  2. Залейте нарезанные овощи готовой заправкой и наслаждайтесь!

Приятного аппетита!

Больше по теме: Окрошка: 5 рецептов приготовления

Читайте нас также в Viber і Telegram СТБ

Video: Диетическая окрошка: рецепт Татьяны Литвиновой

Диетическая окрошка: рецепт вкусной и тонизирующей окрошки на минеральной воде и лимонном соке от Татьяны Литвиновой. Как приготовить окрошку, читайте в материале

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также
Диетическая окрошка: рецепт от Татьяны Литвиновой
Все буде добре

Томатная окрошка от Аллы Костромичевой

 Диетическая окрошка: рецепт от Татьяны Литвиновой
Все буде добре

Как приготовить казахский лагман на костре

 покраска волос
Все буде добре

Как временно и без вреда покрасить волосы: советы Лены Мельник

 Допомога психолога Дмитро Карпачов
Все буде добре

Допомога психолога: Как мужчине и женщине заново наладить отношения после долгой разлуки из-за войны

 Допомога психолога Дмитро Карпачов
Все буде добре

«Все буде добре. Допомога психолога»: что будет в выпуске от 23 июня?

 Диетическая окрошка: рецепт от Татьяны Литвиновой
Все буде добре

Топ-5 ошибок при качании пресса. Советы Аниты Луценко
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить