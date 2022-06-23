Как сварить манную кашу без комочков? Советы Марины Шевченко
23.06.2022
Не знаете, как приготовить манную кашу без комочков? Полезные секреты раскрывает Марина Шевченко! Воспользуйтесь простыми советами от известного кулинара и готовьте всегда идеальную вкусную кашу. Рецепт манной каши без комочков в нашем материале.
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Ингредиенты:
- Манка в пачке – 1 шт.
- Вода – 250 мл
- Топленое молоко – 500 мл
- Сливочное масло – 45 г
- Соль
- Мед – 3 ст. л.
- Ванильный сахар – 1 пак.
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Для украшения:
- Джем
- Ягоды
- Орехи
Приготовление:
- Сначала просеять крупу, затем ее обжарить.
- Чтобы в каше не образовалось комочков, не всыпайте манную крупу в кипящую воду или молоко. Залейте ее холодной водой.
- Варите кашу на среднем огне 2-3 мин, постоянно помешивая.
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Как улучшить вкус манной каши:
- Чтобы улучшить вкус и аромат манки, нужно смешать воду и молоко в пропорции 3:1.
- Для того чтобы каша приобрела более нежный вкус, после приготовления нужно взбить ее венчиком вместе с кусочком сливочного масла
- Еще один способ улучшить вкус манки — приготовить кашу на топленом молоке. Так вкус будет более нежным и с приятной сливочной ноткой.
- Солить манку нужно на этапе закипания жидкости: это улучшает вкусовые качества каши.
- По окончанию приготовления каши добавить мед.
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