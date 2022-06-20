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Рецепты масок для лица в домашних условиях: топ-10

20.06.2022

Мы неоднократно готовили в студии домашние маски для лица. Пришло время собрать воедино лучшие рецепты от экспертов «Все буде добре»! Итак, перед вами дайджест масок для лица в домашних условиях. Читайте наш Топ-10 в материале.

маски для лица дома

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1. Маска с хризантемой от экстрасенса Алёны Куриловой. Хорошо воздействует на способность кожи к восстановлению.hrizantema-11

  • Лепестки белой хризантемы – 2 ст. л.
  • Белая фасоль – 1 ст.л.
  • Молоко – 1 ст. л.
  • Льняное масло – 1 ч. л.
  • Эфирное масло герани – 3-4 капли
  1. Измельчить сухие лепестки хризантемы.
  2. Отварную фасоль размять вилкой и смешать с лепестками хризантемы и молоком.
  3. В льняное масло добавить эфирное масло герани.
  4. Смесь масел смешать с остальными ингредиентами до консистенции густой сметаны.
  5. Наносить на очищенную кожу лица на 10-15 минут, смывать теплой водой.

2. Омолаживающая томатная маска от участницы 4 сезона проекта «Холостяк» Анаит Адамян.

  • Помидор – 1 шт.
  • Мёд – 1 ч. л.
  • Сметана – 50 мл
  • Манная крупа – 1 ст. л.
  1. Помидор пробланшировать и пропустить через сито. Мякоть помидора прокипятить.
  2. В охлаждённую смесь добавить мёд, сметану и манную крупу. Тщательно перемешать.

Наносить на очищенную кожу лица на 15–20 минут в первый месяц 3-4 раза в неделю. Далее – 1-2 раза в неделю. Хранить маску можно до недели на нижней полке холодильника.

3. Телеведущая Даша Трегубова предлагает рецепт маски для кожи лица из калины.guelder_rose

  • Ягоды калины – 100 г
  • Яичный желток – 1 шт.
  • Оливковое масло – 1 ч. л.
  • Гречневая мука – 2 ст. л.
  1. Помыть ягоды калины, просушить, отжать сок через двойной слой марли.
  2. Тщательно смешать желток, мед, оливковое масло, гречневую муку и добавить 3 ст. л. калинового сока.
  3. Массажными движениями нанести на лицо, смыть через 10 минут тёплой водой и аккуратно промакнуть лицо бумажным полотенцем.

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4. Также Даша поделилась экспресс-маской, призванной спасти от прыщей.

рецепты масок для лица

  • Аспирин – 2 таблетки
  • Йогурт без добавок или сметана – 1 ст. л.
  • Минеральная вода – 1 ч. л.
  1. Взять 2 таблетки аспирина, замотать их в салфетку и, используя нож, давить до состояния мелкого порошка.
  2. В пиалу засыпать измельчённый аспирин. Добавить йогурт без добавок, желательно, из домашней закваски.
  3. Добавить еще немного минеральной воды. Хорошо перемешать и наносить на чистую кожу лица.
  4. Через 10 минут смыть водой. Маску можно наносить и для профилактики.

5. Необычные рецепты масок для лица в большом количестве знает косметолог Ольга Метельская. Маска из жёлудей – одна из них.acorns1

  • Мука жёлудя — 3 ст. л.
  • Сливки — 1 ст. л.
  • Эфирное апельсиновое масло — 4 кап.
  • Желток — 1 шт.
  1. Подсушить жёлуди в духовке при 40° C. Истолочь в ступе или кофемолке.
  2. Смешать муку жёлудя, сливки, масло апельсина и желток до однородности. Смесь по консистенции должна быть как густая сметана.
  3. Нанести маску на очищенную кожу лица. Оставить на 10 минут, смыть тёплой водой. Нанести питательный крем.

Процедуру можно делать ежедневно на протяжении 10 дней.

6. А из самых простых ингредиентов выйдет прекрасная зимняя маска от отёков.

  • 2 ч. л. корня петрушки
  • 2 отварных картофелины
  • 2 ч. л. перемолотых листьев зелёного чая
  1. Корень петрушки потереть в порошок погружным блендером. Можно использовать молотый магазинный корень петрушки из пакетика.
  2. Натереть одну среднюю вареную картофелину.
  3. Измельчить блендером 1 ч. л. листьев зеленого чая.
  4. Смешать с корнем петрушки и картофелем.
  5. Завернуть в марлю на компресс для лица. Наложить на 15 минут.

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7. Омолаживающая маска для лица из моркови.

  • Морковь – 1 шт.
  • Мёд – 1 ч. л.
  • Овсяная мука – 1 ст. л.
  • Лимонный сок – 0,5 ч. л.
  • Оливковое масло – 1 ч. л.
  1. Морковь варить на пару в течение 15 минут, после чего мелко натереть.
  2. Добавить оливковое масло, мёд, лимон и овсяную муку. Тщательно перемешать. Маска должна получиться плотной, напоминающей сметану.
  3. Нанести на очищенную кожу лица на 10-15 минут. Смыть салфеткой, остатки – тёплой водой. Нанести питательный крем по типу кожи.

Маску применять раз в неделю в течение месяца.

8. Защитная маска для лица против холодов, сделанная из хурмы. Рецепт китайских красавиц в переложении Оли Метельской.persimmon-big

  • Хурма – ½ шт.
  • Мёд – 0,5 ч. л.
  • Сливки (или кефир) – 1 ч. л.
  • Овсяные хлопья (измельчённые) – 1 ч. л.
  • Кукурузный крахмал – 0,5 ч. л.
  • Масло миндальных косточек (или оливковое) – 1 ч. л.
  • Витамин Е – 3 капли
  • Эфирное масло лаванды – 3-4 капли
  • Эфирное масло нероли – 2 капли
  1. Измельчить в кашицу половину свежей хурмы (без шкурки).
  2. Добавить мёд, сливки или кефир, измельчённые овсяные хлопья, кукурузный крахмал. Тщательно перемешать.
  3. Подготовить масляную смесь: смешать масла миндальных косточек (или оливковое) с каплями витамина Е, лаванды, нероли.
  4. Добавить масляную смесь в маску. Хорошо перемешать.
  5. Наносить маску на очищенную кожу лица (избегая области глаз и губ), шеи и декольте. Подержать маску 10-15 минут, снять влажной салфеткой, очистить кожу тёплой водой. Наносить перед сном.

9. Чтобы избавиться от чёрных точек, приготовьте маску-плёнку.

  • Желатин – 1 ч. л.
  • Молоко – 1 ч. л.
  • Эфирное масло чайного дерева – 2 капли
  • Белок куриного яйца – 1 ч. л.
  1. Смешать 1 ч. л. желатина с 1 ч. л. молока.
  2. Растопить на водяной бане.
  3. Взбить в пену белок одного яйца.
  4. Когда желатин остынет до комнатной температуры, смешать его с белком и добавить 2 капли эфирного масла чайного дерева.
  5. Нанести на проблемный участок лица, дождаться, пока средство застынет (около 15 минут) и снять плёнку. Нанести увлажняющий крем, чтобы успокоить кожу.

10. И для тех, кто очень внимателен к здоровью своей кожи и располагает достаточным количеством временидрожжевой комплекс! Это рецепт маски для лица, призванный бороться с морщинами.

маски для кожи лица в домашних условиях

  • Дрожжи (лучше «живые») – 2 ч. л.
  • Молоко – 6 ч. л.
  • Мёд – 1 ч. л.
  • Крахмал – 1 ч. л.
  • Масляный витамин А – 8 капель
  • Масляный витамин Е – 4 капли

Если у вас сухая, чувствительная кожа – добавьте 2 ч. л. сливочного масла; если комбинированная – 2 ч. л. тыквенного или морковного сока; жирная – 3 ч. л. сока белокочанной капусты или картофельного сока.

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  1. Смешать дрожжи с тёплым молоком. Дать настояться 20 минут.
  2. Из полученной смеси взять 8 ч. л. и смешать с мёдом. При аллергии на мёд заменить натуральным йогуртом.
  3. Добавить картофельный крахмал, масляный витамин А и Е. По консистенции смесь должна напоминать растопленное сгущённое молоко. Если смесь получилась немного жиже, можно добавить чуть больше крахмала.
  4. Маску наносить кисточкой на очищенную кожу лица, обходя область вокруг глаз и губ. Нанести один слой, дать немного подсохнуть и спустя минуту нанести второй слой. Таким образом нанести до 5 слоев.
  5. Дать маске подсохнуть и спустя 15-20 минут смыть тёплой водой.

Курс применения составляет от 10 до 15 процедур.

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