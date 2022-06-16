Ламинирование волос сделает их здоровыми и блестящими, как в рекламе. Звездный мастер-парикмахер Елена Мельник раскрыла эксклюзивный секрет процедуры по восстановлению волос. Благодаря ламинированию волос с маслами голливудская красавица и обладательница «Оскара» Кейт Уинслет вернула своим волосам здоровье и силу!

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Ингредиенты:

Кокосовое масло – 50 мл

Масло иланг-иланга – 2 капли

Масло лаванды – 1 капля

Желатин – 1 ст. л .

Вода – 3 ст. л.

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Приготовление:

Залить желатин водой. Дать настояться 15 – 20 минут. На паровой бане растопить кокосовое масло. Расплавленное кокосовое масло смешать с другими маслами. Добавить их к желатиновой смеси, все перемешать. Надеть полиэтиленовые перчатки и нанести смесь руками по всей длине волос. Затем голову укутать полиэтиленовой пленкой и полотенцем. Держать 40 минут и смыть теплой водой.

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Никаких ограничений по количеству и частоте проведения процедуры нет, так как не происходит перенасыщение: волосы впитывают в себя ровно столько, сколько им необходимо. Однако сохраняется эффект от масляного ламинирования около 3 недель, поэтому парикмахеры советуют делать процедуру раз в месяц.

Video: Волосы, как у звезды Голливуда! Секрет Кейт Уинслет Ламинирование волос в домашних условиях - рецепт простого и экономного способа сделать волосы блестящими и здоровыми. Как сделать ламинирование волос в домашних условиях?