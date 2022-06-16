Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvZG9icmUiIHNyYz0iLy9wbGF5ZXIudmVydGFtZWRpYS5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4wMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanMiPjwvc2NyaXB0Pg0K

Волосы, как у звезды Голливуда! Секрет Кейт Уинслет

16.06.2022

Ламинирование волос сделает их здоровыми и блестящими, как в рекламе. Звездный мастер-парикмахер Елена Мельник раскрыла эксклюзивный секрет процедуры по восстановлению волос. Благодаря ламинированию волос с маслами голливудская красавица и обладательница «Оскара» Кейт Уинслет вернула своим волосам здоровье и силу!

Больше по теме: Маска для поврежденных волос: рецепт Розы Аль-Намри

iStock-537892010

Ингредиенты:

  • Кокосовое масло  50 мл
  • Масло иланг-иланга  2 капли
  • Масло лаванды  1 капля
  • Желатин  1 ст. л.
  • Вода  3 ст. л.

Больше по теме: Ламинирование волос в домашних условиях: пошаговая инструкция

Приготовление:

  1. Залить желатин водой.
  2. Дать настояться 1520 минут.
  3. На паровой бане растопить кокосовое масло.
  4. Расплавленное кокосовое масло смешать с другими маслами.
  5. Добавить их к желатиновой смеси, все перемешать.
  6. Надеть полиэтиленовые перчатки и нанести смесь руками по всей длине волос.
  7. Затем голову укутать полиэтиленовой пленкой и полотенцем.
  8. Держать 40 минут и смыть теплой водой.

Больше по теме: Рецепт маски для роста волос от Марии Яремчук

Никаких ограничений по количеству и частоте проведения процедуры нет, так как не происходит перенасыщение: волосы впитывают в себя ровно столько, сколько им необходимо. Однако сохраняется эффект от масляного ламинирования около 3 недель, поэтому парикмахеры советуют делать процедуру раз в месяц.

Video: Волосы, как у звезды Голливуда! Секрет Кейт Уинслет

Ламинирование волос в домашних условиях - рецепт простого и экономного способа сделать волосы блестящими и здоровыми. Как сделать ламинирование волос в домашних условиях?

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить