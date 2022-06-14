Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvZG9icmUiIHNyYz0iLy9wbGF5ZXIudmVydGFtZWRpYS5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4wMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanMiPjwvc2NyaXB0Pg0K

Рыбные наггетсы с фенхелем: пошаговый рецепт от Евгения Клопотенко

14.06.2022

Быть здоровым, стройным и вкусно питаться мечта каждого человека. Предлагаем вам рецепт рыбных наггетсов от победителя «МастерШеф»-5 Евгения Клопотенко, который не оставит вас равнодушным и сохранит вашу фигуру. Пошаговый рецепт рыбных наггетсов с фенхелем читайте в материале.  

Рыбные наггетсы: рецепт пошаговый

Ингредиенты:

  • филе белой рыбы (треска, камбала, минтай, хек) — 400 г
  • фенхель и соль по вкусу
  • мука — 6 ст. л.  
  • цедра лимона — 1 ст. л.
  • яйца — 3 шт.  
  • панировочные сухари — 200 г

Приготовление:

  1. Рыбу порезать на куски.  
  2. Добавить щепотку семян фенхеля и немного муки, солим.  
  3. Смесь взбиваем в блендере и после разминаем руками в миске до однородной массы. 
  4. Натираем на терке немного цедры лимона.  
  5. Делаем из смеси наггетсы: скатываем в ладонях шарики, кладем на стол и взбиваем их по бокам. Внешне наггетсы похожи на котлеты.  
  6. Взбиваем яйца.
  7. Наггетсы обкатываем в муке, а затем погружаем в яйца и обкатываем в сухарях.  
  8. Готовые изделия выкладываем на форму, застеленную пергаментной бумагой.  
  9. Запекаем наггетсы в духовке при температуре 180 ̊ С на протяжении 20 минут.

Ингредиенты для соуса:

  • сметана — 100 г
  • цедра лимона — 0,5 ч. л. 
  • сок лимона — 1 ст. л.  
  • соленый огурец — 1 шт.

Больше по теме: Конфеты из сухофруктов для красивой фигуры

Приготовление:

  1. Нарезать мелкими кубиками соленый огурец, добавить его к 100 г сметаны.  
  2. Добавить 0,5 ч. л. цедры лимона.  
  3. Добавить 1 ст. л.  сока лимона.  

Ингредиенты для салата из тыквы:

  • тыква — 200 г
  • яблоки — 1—2 шт.  
  • сахарная пудра и соль по вкусу
  • руккола, тимьян, листья мангольда.  

Приготовление:

  1. Натереть 200 г тыквы на терке.  
  2. Натереть 1—2 яблока на терке.  
  3. Добавить натертое яблоко к тыкве.  
  4. Добавить сахарную пудру и соль.
  5. Декорировать рукколой, тимьяном, листьями мангольда.

Video: Рыбные наггетсы с фенхелем: пошаговый рецепт от Евгения Клопотенко

Готовим рыбные наггетсы. Рецепт диетического и вкусного снека с фенхелем понравится и тем, кто следит за своим питанием, и тем, кто любит вкусненькое. Как сделать рыбные наггетсы - читайте в материале

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить