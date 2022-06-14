Макаруны с мукой из нута: рецепт от Лизы Глинской
14.06.2022
Макаруны – удовольствие не из дешевых. Самым дорогим ингредиентом в составе десерта является миндальная мука. Чем ее заменить и как уменьшить себестоимость десерта знает Лиза Глинская! Сегодня вы научитесь готовить макаруны с нутовой муки!
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Составляющие для макарун:
- Нут – 200 г
- Яичные белки (состаренные) – 5 шт.
- Сахарная пудра – 200 г
- Вода – 65 мл
- Нутовая мука – 200 г
- Сахар – 150 г
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Приготовление нутовой муки:
- Нут залить холодной водой и добавить соду.
- Оставить на ночь, чтобы он набух, затем слить воду, промыть под проточной водой.
- Высыпать в кастрюлю, залить холодной водой и оставить до закипания.
- Проварить еще 7-10 минут, слить воду, промыть нут, залить новой водой. Далее варить еще 1,5-2 часа.
- Проваренный нут разложить на бумажном полотенце, дать остыть. Затем взбить до состояния пюре.
- Выложить на противень, распределить равномерным слоем и просушить около 5-6 часов при температуре 80 С.
- Массу измельчить в миксере или кофемолке и просеять через сито.
Приготовление теста для макарун:
- Сахарную пудру просеять через сито, добавить в нутовую муку, размешать венчиком.
- В сухую смесь добавить одну часть состаренных белков и смешать.
- Добавить сахар в воду. Довести до кипения, не помешивая.
- Когда температура достигнет 113 С, нужно начать взбивать вторую часть белков в мякоти. Одновременно следите за температурой сиропа — когда она достигнет 118 С, убрать с огня.
- Влить сироп во взбитые белки, не прекращая процесс взбивания.
- Меренгу добавить в сухую смесь, перемешать. Поместить тесто в кондитерский мешок.
- Отделить формочки, дать им подсохнуть при комнатной температуре 30 минут.
- Выпекать 12 минут при температуре 150 С. После 5 минут открыть дверцу духовки на несколько секунд и закрыть
- Готовые половинки снять с противня и соединить с помощью конфитюра.
Video: Макаруны с мукой из нута: рецепт от Лизы Глинской
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