Хачапури по-аджарски
13.06.2022
Хотите приготовить вкусное хачапури по-аджарски дома? Читайте наш пошаговый рецепт, как приготовить хачапури с сулугуни.
Ингредиенты для хачапури по-аджарски:
- Мука – 700 г
- Молоко – 100 мл
- Растительно-сливочная смесь – 200 г
- Питьевая вода – 300 мл
- Растительное рафинированное масло – 3-5 ст. л.
- Свежие дрожжи – 25 г (сухие — 1 ч. л.)
- Яйцо – 1 шт. в тесто + 5 в начинку
- Соль – 1/2 ч. л.
- Сахар – 1 ст. л.
- Адыгейский сыр – 400 г
- Сулугуни – 100 г
Больше по теме: Секрет сочной буженины: рецепт от Микаэля Арояна
Как приготовить хачапури по-аджарски:
- Дрожжи растворите в теплом молоке и оставьте до образования пены.
- В миску просейте 450 г муки, добавьте соль и в центре горки сделайте небольшое углубление, в которое влейте 50 мл молока, 300 мл воды, одно яйцо, 100 г растительно-сливочной смеси и вспененные дрожжи. Руками перемешайте муку и замесите не очень крутое тесто.
- Подошедшее тесто обомните руками и поделите на 5-6 частей по 200 г.
- Каждый кусочек теста сформируйте в шар, положите на стол, посыпанный мукой, раскатайте до овальной формы диаметром 30-35 см, защипните края, формируя лодочку. Выложите на смазанный маслом противень, прикройте чистой салфеткой и оставьте немного подниматься.
- Для начинки натрите сыр. К сыру вливайте комнатной температуры кипяченую воду, постоянно помешивая, пока масса не достигнет консистенции густой сметаны.
- Выложите начинку на лодочки и поставьте выпекаться в заранее разогретую до 230 °C духовку на 20 минут. Когда хачапури зарумянятся, достаньте их из духовки и положите на каждое по яйцу (можно только желток).
- Верните хачапури в духовку на 1-2 минуты, чтобы яйцо затянулось белой пленкой, а желток остался жидким.
- Оставшейся растительно-сливочной смесью смажьте бока готовых хачапури и положите по небольшому кусочку в углубление с начинкой, чтобы оно растаяло.
Больше по теме: Закуска из баклажанов от ведущей Надежды Матвеевой
Video: Хачапури по-аджарски
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzg5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJvdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLXNpdGVfaWQ9IlNUQl9PdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvZG9icmUiIHNyYz0iLy9wbGF5ZXIudmVydGFtZWRpYS5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4wMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanM/ZmI9MDAxIj48L3NjcmlwdD4NCg==
PGRpdiBpZD0nZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg1OTg3MTc0LTAnPg0KPHNjcmlwdD4NCmdvb2dsZXRhZy5jbWQucHVzaChmdW5jdGlvbigpIHsgZ29vZ2xldGFnLmRpc3BsYXkoJ2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NTk4NzE3NC0wJyk7IH0pOw0KPC9zY3JpcHQ+DQo8L2Rpdj4=