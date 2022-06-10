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Солянка сборная: рецепт пошагово

10.06.2022

Мясная и сытная сборная солянка — рецепт, который любят многие хозяйки. Правда, некоторые считают, что на приготовление этого супа уходит много сил и времени. На самом деле это не так. Классический рецепт известной солянки сборной совсем несложный. Читайте пошаговый рецепт сборной солянки и радуйте своих родных и близких вкусным и сытным ужином.

Солянка сборная мясная — рецепт классической сборной солянки

Ингредиенты:

  • вода — 2,5-3 л
  • говядина/свинина на косточке — 600 гр
  • копченые ребрышки — 300 гр
  • ветчина и копченая колбаса — по 200 г
  • маслины/оливки — 100 г
  • каперсы (не обязательно) — 50 г
  • огурцы соленые — 2-4 шт.
  • горошины перца душистого — 2-3 шт.
  • лук – 2 шт.
  • 1-2 лавровых листа – 1-2 шт.
  • томатная паста и растительное масло – 2 ст. л.
  • сливочное масло ­- 1 ст. л.
  • лимон
  • петрушка
  • сметана
  • перец, соль

Способ приготовления:

  1. Выкладываем в кастрюлю копченые ребрышки и говядину или свинину на кости. Заливаем водой и доводим до кипения. Снимаем пену, кладем одну очищенную луковицу и варим на медленном огне в течение 2 часов. За 15 минут до готовности кладем лавровый лист, перец-горошек и солим.
  2. Из готового бульона достаем мясо, луковицу и специи. Сцеживаем его.
  3. Мясо отделяем от кости. Нарезаем соломкой все мясные продукты, в том числе и приготовленное мясо. Огурцы тоже режем соломкой и кладем в бульон.
  4. Далее делаем зажарку. Очищаем и нарезаем вторую луковицу, обжариваем на сковороде со сливочным маслом, перчим, солим. После того, как мы добавили томатную пасту, даем соусу потомиться еще 3-5 мин. Затем отправляем в бульон.
  5. Переложив все мясные продукты в кастрюльку, добавляем нарезанные колечками маслины и варим суп на на медленном огне примерно 10-15 мин.
  6. Затем кладем каперсы, снова перчим и солим. Даем солянке настояться под закрытой крышкой примерно 15 минут.
  7. Добавляем в каждую тарелку дольку лимона, сметану и зелень. Блюдо готово к подаче.

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