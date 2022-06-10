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Шоколадные вареники с вишней на пару: рецепт пошаговый

10.06.2022

Необыкновенные шоколадные вареники с вишней на пару по нашему рецепту порадуют всю вашу семью. Читайте, как приготовить шоколадные вареники с вишнями на пару от экспертов программы «Все буде добре». Пошаговый рецепт приготовления уже в материале. 

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шоколадные вареники с вишней

 

Ингредиенты:

  • Мука — 3—3,5 ст.
  • Какао — 2—3 ст. л.
  • Кефир (2,5% жирности) — 250 г
  • Сода — 0,5 ч. л.
  • Соль — щепотка
  • Сахар — 1 ч. л. на каждый вареник
  • Растительное масло — 1 ст. л.
  • Кипяченая вода — 70 мл
  • Вишни без косточек (можно использовать как замороженные, так и свежие) — 300 г

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Приготовление:

  1. Вместо классического теста приготовим шоколадное. Для этого растворяем в горячей воде какао. Гасим соду в кефире и добавляем в какао. Хорошенько всё смешиваем и добавляем  растительное масло. В получившуюся массу высыпаем просеянную муку небольшими порциями в несколько этапов. Замешиваем тесто.
  2. Приступаем к приготовлению начинки. Выкладываем вишни на сито таким образом, чтобы стекла вся жидкость.
  3. Раскатываем тесто толщиной 2,5-3 мм. Оно должно быть немного толще, чем для привычных вареников.
  4. Берем стакан и вырезаем кружочки. Кладем на каждый из них чуть-чуть сахара, потом – вишни. На каждый кружочек понадобиться примерно три вишенки.
  5. Скрепляем вареники полумесяцем. Готовим на домашней пароварке 5—7 минут. Подаем вместе с шариком любимого мороженого или ягодным соусом с листиком мяты.

Приятного аппетита!

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