Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvZG9icmUiIHNyYz0iLy9wbGF5ZXIudmVydGFtZWRpYS5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4wMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanMiPjwvc2NyaXB0Pg0K

Профилактика образования накипи

10.06.2022

Ранее мы уже писали, как правильно ухаживать за стиральной машинкой. Но даже с этим уходом, если вы не будете устраивать профилактику образования накипи, она может сломаться. Рекомендуется раз в несколько месяцев «прогонять» машину на холостом ходу! Детальнее о профилактике образования накипи – в нашем материале.

как почистить стиральную машину от накипи, как почистить стиральную машину, как промыть стиральную машину, как очистить стиральную машину от накипи

Больше по теме:  Как помыть холодильник, чтобы он вас не отравил

В студии «Все буде добре» эксперт Олег Ермачихин рассказал, что необходимо раз в несколько месяцев «прогонять» машину на холостом ходу для профилактики накипи по внутренней части. Для этого необходимо использовать специальную смесь.

Смесь для профилактики накипи

Ингредиенты:

  • Отбеливатель – 1 стакан (250 мл)
  • Стиральный порошок – 2 стакана (500 мл)

Применение:

  1. Развести в банке и тщательно размешать.
  2. Залить в отсек для стирального порошка.
  3. Включить машинку и установить программу стирки среднего цикла с температурой не ниже 60 градусов.
  4. Довести цикл до конца.

Больше по теме: Как правильно пользоваться стиральной машиной: советы эксперта

Внимание!

Можно также раз в месяц делать такую же «стирку» с использованием лимонной кислоты (200 г в отсек и пару столовых ложек – в барабан). При этом режим нужно выбирать с максимальной температурой – 90–95 градусов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить