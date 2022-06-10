Ранее мы уже писали, как правильно ухаживать за стиральной машинкой. Но даже с этим уходом, если вы не будете устраивать профилактику образования накипи, она может сломаться. Рекомендуется раз в несколько месяцев «прогонять» машину на холостом ходу! Детальнее о профилактике образования накипи – в нашем материале.

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В студии «Все буде добре» эксперт Олег Ермачихин рассказал, что необходимо раз в несколько месяцев «прогонять» машину на холостом ходу для профилактики накипи по внутренней части. Для этого необходимо использовать специальную смесь.

Смесь для профилактики накипи

Ингредиенты:

Отбеливатель – 1 стакан (250 мл)

Стиральный порошок – 2 стакана (500 мл)

Применение:

Развести в банке и тщательно размешать. Залить в отсек для стирального порошка. Включить машинку и установить программу стирки среднего цикла с температурой не ниже 60 градусов. Довести цикл до конца.

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Внимание!

Можно также раз в месяц делать такую же «стирку» с использованием лимонной кислоты (200 г в отсек и пару столовых ложек – в барабан). При этом режим нужно выбирать с максимальной температурой – 90–95 градусов.