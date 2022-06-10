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Грибная солянка: простой рецепт приготовления

10.06.2022

Грибная солянка – не только вкусное, но и очень полезное блюдо. Рецептом поделилась наша зрительница Оксана, которая готовила данное блюдо для Богдана Юсипчука! Узнайте простой рецепт грибной солянки в нашем материале.

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Ингредиенты:

  • Соленые грузди — 600 г
  • Шампиньоны — 100 г
  • Лук — 4 шт.
  • Корень петрушки
  • Соленые огурцы с укропом — 3 шт.
  • Масло — 2 ст. л.
  • Помидоры — 4 шт.
  • Каперсы — 1 ч. л.
  • Черный перец горошком
  • Лимон — 2 шт.
  • Оливки
  • Лист лавровый
  • Молоко
  • Зелень, сметана по вкусу

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Приготовление:

  1. Соленые грузди промыть и залить молоком на 10–15 минут.
  2. Шампиньоны отварить в 2 л воды. Грибной бульон сохранить.
  3. Все грибы нарезать ломтиками.
  4. Лук и корень петрушки измельчить.
  5. Огурцы очистить от кожицы и семян, тонко нарезать. Затем залить стаканом грибного бульона и варить 10 мин.
  6. В большой сковороде обжаривать измельченный лук, петрушку и все грибы 6–7 мин.
  7. Влить остатки грибного бульона, варить 10 мин.
  8. Помидоры обдать кипятком, снять кожицу, нарезать тонкими ломтиками.
  9. В солянку добавить помидоры, тушеные огурцы с бульоном.
  10. Добавить перец, лавровый лист и каперсы. Готовить еще 5 мин.
  11. Снять солянку с огня, вынуть лавровый лист. Если необходимо, приправить солью и перцем.
  12. Разложить по тарелкам оливки, залить готовой солянкой.
  13. Подавать с ломтиками лимона, зеленью и сметаной.

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Video: Грибная солянка: простой рецепт приготовления

Грибная солянка – вкусное и полезное блюдо. Рецептом поделилась наша зрительница Оксана, которая готовила данное блюдо для Богдана Юсипчука! Узнайте простой рецепт грибной солянки в материале

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