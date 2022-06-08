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Как отбелить зубы в домашних условиях

08.06.2022

Ничто так не украшает человека, как искренняя, радостная и, конечно же, белоснежная улыбка.  Для того, чтобы наши зубки были белыми не обязательно проходить дорогостоящие процедуры у стоматолога. Добиться эффекта голливудской улыбки можно и в домашних условиях. Для этого достаточно просто использовать несколько продуктов, которые есть в каждом доме.

  1. Уголь

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Активированный уголь – чудодейственное средство для отбеливания зубов. В некоторых странах, например в Индии, люди до сих пор чистят зубы только углем. Он не только делает зубы белыми, но и способствует заживлению трещин на поверхности зубной эмали. Чистить зубы углем очень легко – просто размельчите одну таблетку и положите на зубную щетку.

  1. Клубника и яблоки

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Казалось бы, клубника имеет яркий цвет и должна наоборот красить эмаль. Но, на самом деле, эта ягода, также как и яблоки, содержит  специальную кислоту, которая в естественный способ отбеливает зубы. Для этого клубнику надо просто есть. Не стоит оставлять её на зубах надолго, так как она может повредить эмаль.

  1. Сода

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 Это еще один вариант для бережного отбеливания зубов в домашних условиях.  Обмакните свою зубную щетку в содовый раствор.  Для этого нужно просто смешать четверть чайной ложечки соды с небольшим количеством воды. Также можно чистить зубы специальным зубным порошком,  добавляя в него щепотку соли. Чистить зубы в такой способ долгое время не стоит, так как зубы могут станут чувствительными.

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  1. Соленая вода

Чайная ложка соли в стакане кипяченой воды – отличное средство для полоскания рта. Если регулярно использовать этот метод, совсем скоро Вы заметите, как зубки станут белее.

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  1. Кокосовое масло

Другой способ для полоскания весьма нестандартный. Некоторые стоматологи рекомендуют использовать для этого кокосовое масло, поскольку оно предохраняет эмаль от окрашивания и прилипания мельчайших частичек и удаляет бактерии с поверхности зубов и десен.

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