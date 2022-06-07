Клубника – любимое лакомство и детей, и взрослых! Она одной из первых появляется на наших грядках, чтобы дарить свой непревзойденный вкус и пользу. Какие полезные свойства имеет клубника? Как она может навредить вашему организму? Как правильно выбрать ягоду? Об этом читайте в нашем материале.

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Состав клубники

Клубника богата витаминами А, В и С, антиоксидантами и минеральными веществами. Среди них железо, фтор, йод, марганец, молибден и медь. Часто при обработке продуктов витаминный комплекс разрушается, и теряются все полезные свойства. Но клубника – это вкусное исключение из правил. Ее не нужно готовить, а достаточно просто хорошо промыть в теплой воде.

Польза

Клубника хорошо укрепляет иммунитет. Ученые выяснили, что вещества, которые есть в ее составе, уменьшают шансы получения тяжких заболеваний у людей с вредными привычками. Эта ягода обладает низкой калорийностью. Клубнику лучше всего есть с молочными продуктами. Речь идет о сметане, молоке, твороге. Жиры молочных продуктов создают нечто наподобие защитной оболочки, чем смягчают раздражение от содержащихся в ягоде кислот. Клубника разглаживает морщины, высветляет пигментные пятна, освежает кожу. Отвары из свежих и сушеных ягод полезны при различных заболеваниях почек и печени. Клубника прекрасно очищает кишечник. Еще одна важная способность ягоды – это борьба с нагноениями и язвами. В некоторых случаях натуральный продукт помогает больше, чем новомодные медицинские препараты.

Вред

Как ни странно, клубника подходит не всем. Людям с проблемами пищеварения она может навредить. Провоцирует аллергии. Гипертоникам стоит употреблять ягоду без фанатизма, ведь некоторые из ее компонентов способны взаимодействовать с лекарствами, что чревато сильным повышением давления. Раннюю клубнику нужно есть очень осторожно. На этой стадии плоды плохо хранятся и быстро становятся непригодными к употреблению. Детям младше 7 лет ранние сорта клубники не рекомендуется.

Стоит помнить, что не в сезон это дорогой продукт. Для ускорения созревания производители добавляют в нее много нитратов и пестицидов. Покупка такого продукта будет не только пустой тратой денег, но и навредит вашему организму. Совет врачей: любые фрукты и ягоды покупать в сезон.

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Выбор ягоды

Выбирать нужно сухую, целую ягоду. В идеале — еще и с зеленой шапочкой. Глубокий бордовый цвет свидетельствует о спелости клубники и насыщенном вкусе. Но дабы уберечь себя от подкрашенного продукта, обязательно понюхайте ягоду. Натуральному продукту присущ приятный сильный аромат.

Хранение клубники

Клубника хранится плохо, даже в холодильнике. Потому лучше покупать ее в небольших количествах, дабы съесть еще свежую ягоду. Максимальный срок жизни – 2 суток. После она уже непригодна к употреблению.