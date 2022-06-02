Ваши волосы превратились в настоящую солому? Вы уже и не надеетесь вернуть им жизненную силу? Вас спасет кефирная маска для волос! Даже самые сухие и ломкие волосы станут снова блестящими, шелковистыми и здоровыми с помощью кефирной маски по рецепту Ольги Сумской. Подробнее в материале.



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Ингредиенты для маски:

Теплый кефир – 100 мл

Желток — 1 шт.

Ржаная мука – 2 ст. л.

Гороховая мука – 2 ст. л.

Витамин Е (в каплях) – 2-3 капли

Кефир, желток, гороховая и ржаная мука – это протеины. Они помогают восстановить структуру поврежденных волос, укрепить их, сделать более эластичными и плотными.

Витамин Е придает блеск и сияние волосам, делает их шелковистыми на ощупь и на вид.

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Приготовление:

Смешать все ингредиенты, нанести их на всю длину волос, укутать голову полиэтиленовым пакетом и полотенцем. Оставить маску на 15 минут, затем смыть теплой водой и высушить волосы.