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Кефирная маска для сухих волос: рецепт Ольги Сумской

02.06.2022

Ваши волосы превратились в настоящую солому? Вы уже и не надеетесь вернуть им жизненную силу? Вас спасет кефирная маска для волос! Даже самые сухие и ломкие волосы станут снова блестящими, шелковистыми и здоровыми с помощью кефирной маски по рецепту Ольги Сумской. Подробнее в материале.

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Ингредиенты для маски:

  • Теплый кефир – 100 мл
  • Желток — 1 шт.
  • Ржаная мука – 2 ст. л.
  • Гороховая мука – 2 ст. л.
  • Витамин Е (в каплях) – 2-3 капли

Кефир, желток, гороховая и ржаная мука – это протеины. Они помогают восстановить структуру поврежденных волос, укрепить их, сделать более эластичными и плотными.

Витамин Е придает блеск и сияние волосам, делает их шелковистыми на ощупь и на вид.

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Приготовление:

  1. Смешать все ингредиенты, нанести их на всю длину волос, укутать голову полиэтиленовым пакетом и полотенцем.
  2. Оставить маску на 15 минут, затем смыть теплой водой и высушить волосы.

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