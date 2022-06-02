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Горчичная маска для роста волос: рецепт Ольги Метельской

02.06.2022

Горчичная маска для роста волос творит чудеса – всего лишь за несколько недель локоны отрастают аж на 3 сантиметра! Как приготовить уникальное средство, рассказала косметолог Ольга Метельская. Читайте волшебный рецепт в нашем материале.

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горчичная маска

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Ингредиенты: 

  • горчичный порошок — 2 ст. л.
  • сахар — 2 ст. л.
  • желток — 1 шт.
  • репейное масло — 2 ст. л.
  • горячая вода — 2 ст. л.

Приготовление: 

  1. Горчичный порошок развести в горячей воде.
  2. Добавить 2 ст. л. сахара, желток, 2 ст. л. репейного масла.
  3. Перемешать до однородной массы.

Применение:

  1. Нанести маску на кожу головы и держать от 15 мин до одного часа под полиэтиленовым пакетом.
  2. Смывать горчичную маску нужно с шампунем.

Если вы счастливая обладательница нормальных волос, то достаточно пользоваться маской один раз в неделю. Девушкам с жирными волосами нужно наносить ее чаще – 2 раза в неделю, а для сухих волос  – один раз в 10 дней. Если волосы уж очень сухие и поврежденные — добавьте масло. К примеру, миндальное, облепиховое, репейное или касторовое.

Важно также применять лишь аптечный горчичный порошок. В продукции из магазинов нередко содержаться красители, ароматизаторы и вредные добавки. Для наилучшего эффекта отдайте предпочтение натуральным ингредиентам.

После горчичной маски волосы растут быстрее (примерно на 3 см в месяц), становятся густыми и сильными. Кроме того, локоны приобретают объем и меньше жирнеют.

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