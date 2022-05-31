Прыщик на лице – это маленькая трагедия, особенно если он появился накануне важного события, вроде свидания, выпускного вечера или собеседования на работу мечты. Однако больше никаких нервов, слез и отказов фотографироваться. Как избавиться от прыщей, используя 3 эффективных средства, рассказала косметолог Ольга Метельская.

Первое средство подходит для нормальной, комбинированной и жирной кожи, – говорит Ольга Метельская. – Эффективность этого средства может подтвердить моя дочь. В 13 лет она мучилась от прыщей. Конечно, в борьбе с подростковыми прыщами одними «внешними» средствами не обойтись. Но эта самодельная мазь очень выручала…

Больше по теме: Маска для жирной кожи лица из облепихи: рецепт Ольги Метельской

Средство от прыщей при нормальной, комбинированной и жирной коже

Ингредиенты:

желтая глина — половина чайной ложки

эфирное масло чайного дерева — 1 капля

хлоргексидин — 1 капля

Все компоненты нужно тщательно смешать. Желтая глина вбирает в себя избыток выделений потовых желез и кожного сала, действует как нежный пилинг, устраняя кожные загрязнения. Поэтому часто ее используют в дерматологии в виде паст и мазей, она применяется при лечении угревой сыпи. Желтую глину добавляют в маски и мази, которые снимают воспаление кожи, так как она усиливает бактерицидное действие других веществ. В нашем случае – чайного дерева и хлоргексидина.

Эфирное масло чайного дерева – мощное противовоспалительное и антисептическое средство. Оно дезинфицирует кожу, подсушивает воспаления, снимает отечность и устраняет мелкие прыщи. Оно также усиливает противовоспалительное действие средства хлоргексидин (антисептика с хорошим бактерицидным эффектом).

Средство от прыщей при нормальной и сухой коже

Ингредиенты:

цинковая мазь — выдавить из тюбика примерно 1 см

эфирное масло чайного дерева — 2 капли

Тщательно смешайте оба ингредиента и обработайте прыщи на лице.

Средство от прыщей для чувствительной кожи

Ингредиенты:

сода — 1 ч. л.

сок алоэ — 1/2 ч. л.

Смешайте ингредиенты и обработайте воспаления на лице.

Алоэ обладает мощным заживляющим, противовоспалительным, антибактериальным, очищающим и лечебным действием. С его помощью можно не только окончательно избавиться от прыщей, но и предотвратить появление шрамов, рубцов и пятен. Сода также действует как бактерицидное и противовоспалительное средство.

Важно! Особенность всех трех средств заключается в том, что они наносятся точечно – на само воспаление.

Берем чистую ватную палочку и наносим средство на чистую кожу лица. Это очень важно! Пальцем не мажем ни в коем случае – если вместе с мазью вы занесете на воспаление новые микробы или частички грязи, его «раздует» с еще большей силой.

Наносить средства лучше на ночь. Но можно и днем (если вас не смущает пятнышко от мази на лице) – нанесли и занимайтесь своими делами. На ночь можно повторить, предварительно очистив кожу.

Совет: Если вас «обсыпало», постарайтесь не вытираться полотенцем – можете повредить прыщик и разнести воспаление по всему лицу. Лучше используйте бумажные салфетки.

Больше по теме: Очищающая маска с персиками

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ